Сладости и дорогие подарки: как Кардашьян и другие отмечают дни рождения детей
Фото: @fkirkorov
Хлои Кардашьян отметила день рождения своей дочери Тру и устроила красивую вечеринку, чтобы порадовать девочку.
Розовые шарики, диснеевские принцессы, батуты и лакомства – девочка осталась очень довольна и почувствовала себя настоящей принцессой.
«Я каждый раз чуть не плачу, когда называю тебя малышкой Тру, а ты меня поправляешь. Ты отвечаешь мне самым сладким голосом: „Я не ребенок! Я уже большая девочка!“ Однако я все еще не готова, чтобы ты становилась взрослой! Вне зависимости от того, сколько тебе лет, ты всегда будешь моей малышкой Тру. Ты изменила мою жизнь, как я даже не могла мечтать», — написала Хлои в своем блоге.
Другие звезды не отстают – всем хочется порадовать своих детей. А для звезд отечественного шоу-бизнеса это еще и способ вывести детей в свет и пригласить звездных гостей.
Буквально на днях прошла вечеринка в честь Аллы-Виктории Киркоровой – музыкант отметил именины девочки.
«У нас именины Аллы-Виктории. И поэтому мы решили, что в этот дом – впервые по большому счету, — должны прийти самые близкие мои друзья. И я очень рад, что этот круг, — конечно, не очень велик, и с годами он все уже, уже, уже, — но я очень ценю тех людей, которые со мной уже много лет идут рядом по жизни, и очень рад, что в этот апрельский солнечный денек мы с вами все сегодня собрались»,
На вечеринке появились звездные гости – Анна Нетребко, которая пришла с мужем и сыном, Ани Лорак с супругом, Александр Буйнов и многие другие.
Киркоров угостил гостей шикарными блюдами и лично подносил угощения каждому персонально. Вместе с детьми, звезды спели в караоке, а, отправив детей спать, удалились в зал с роялем.
Меньше месяца назад свое 9-летие отметила Клавдия, дочь Кристины Орбакайте. Для девочки сняли целый ресторан и устроили праздник.
В отличие от именин Аллы-Виктории, праздник для Клавдии был больше рассчитан на детей. Там можно было увидеть много наследников – дядю и тетю Клавдии, Гарри и Лизу Галкиных, детей Жасмин и многих других.
«Пока мама на гастролях, Маргариточка и Мирон пошли на день рождения Клавочки Земцовой, вернулись в восторге, даже мне стало жалко, что меня с ними не было. Кристина, спасибо тебе за праздник для деток и еще раз с днем рождения дочки!», – написала в своем блоге певица.
Елена Перминова нежно поздравила свою дочь Арину Лебедеву – в апреле девочке исполнилось 7 лет. В честь праздника дом украсили красивыми шарами, а девочке вручили желанный подарок – мопед.
В честь дня рождения младшей дочери Теоны Ксения Бородина устроила очень девчачий праздник – зал ресторана украсили в стиле диснеевских принцесс, организовали сладкий стол и дискотеку, пригласили аниматоров.
Рита Дакота долго вспоминала последний день рождения своей дочки Мии – для девочки устроили яркую вечеринку. Правда, сама Рита нарвалась на критику от подписчиков – по их мнению, сама она была одета чересчур вызывающе для детского праздника.
Поклонницей принцесс оказалась и Амелия, дочка Юлии Ковальчук – вечеринка для нее была в стиле «Холодного сердца».
Идея оказалась популярной – Эльза и Анна появились и на празднике Мии Прилучной, дочери Агаты Муцениеце. Сама Агата оделась в одном стиле с дочкой – обе появились в стильных черных платья с белым воротником.
А вот Алиса, дочь Тимати, пошла скорее в маму. Вместо диснеевских принцесс папа и бабушка выбрали пиратскую тематику – праздник прошел в самом подходящем для этого месте, на Мальдивах.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина, Хлои Кардашьян, Филиппа Киркорова, Ксении Бородиной
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