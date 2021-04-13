Сладости и дорогие подарки: как Кардашьян и другие отмечают дни рождения детей

Другие звезды не отстают – всем хочется порадовать своих детей. А для звезд отечественного шоу-бизнеса это еще и способ вывести детей в свет и пригласить звездных гостей.

Буквально на днях прошла вечеринка в честь Аллы-Виктории Киркоровой – музыкант отметил именины девочки.

«У нас именины Аллы-Виктории. И поэтому мы решили, что в этот дом – впервые по большому счету, — должны прийти самые близкие мои друзья. И я очень рад, что этот круг, — конечно, не очень велик, и с годами он все уже, уже, уже, — но я очень ценю тех людей, которые со мной уже много лет идут рядом по жизни, и очень рад, что в этот апрельский солнечный денек мы с вами все сегодня собрались»,

На вечеринке появились звездные гости – Анна Нетребко, которая пришла с мужем и сыном, Ани Лорак с супругом, Александр Буйнов и многие другие.

Киркоров угостил гостей шикарными блюдами и лично подносил угощения каждому персонально. Вместе с детьми, звезды спели в караоке, а, отправив детей спать, удалились в зал с роялем.

Меньше месяца назад свое 9-летие отметила Клавдия, дочь Кристины Орбакайте. Для девочки сняли целый ресторан и устроили праздник.

В отличие от именин Аллы-Виктории, праздник для Клавдии был больше рассчитан на детей. Там можно было увидеть много наследников – дядю и тетю Клавдии, Гарри и Лизу Галкиных, детей Жасмин и многих других.

«Пока мама на гастролях, Маргариточка и Мирон пошли на день рождения Клавочки Земцовой, вернулись в восторге, даже мне стало жалко, что меня с ними не было. Кристина, спасибо тебе за праздник для деток и еще раз с днем рождения дочки!», – написала в своем блоге певица.

Елена Перминова нежно поздравила свою дочь Арину Лебедеву – в апреле девочке исполнилось 7 лет. В честь праздника дом украсили красивыми шарами, а девочке вручили желанный подарок – мопед.

В честь дня рождения младшей дочери Теоны Ксения Бородина устроила очень девчачий праздник – зал ресторана украсили в стиле диснеевских принцесс, организовали сладкий стол и дискотеку, пригласили аниматоров.

Рита Дакота долго вспоминала последний день рождения своей дочки Мии – для девочки устроили яркую вечеринку. Правда, сама Рита нарвалась на критику от подписчиков – по их мнению, сама она была одета чересчур вызывающе для детского праздника.

Поклонницей принцесс оказалась и Амелия, дочка Юлии Ковальчук – вечеринка для нее была в стиле «Холодного сердца».

Идея оказалась популярной – Эльза и Анна появились и на празднике Мии Прилучной, дочери Агаты Муцениеце. Сама Агата оделась в одном стиле с дочкой – обе появились в стильных черных платья с белым воротником.