«Сладкий пухляш»: Лера Кудрявцева очаровала поклонников новыми фото с подросшей дочерью

«Ну просто загляденье!!!! Мама красавица, украшение нашего ТВ , Машенька чудесная, смышленая, просто глаз радуется», «Какие же глаза красивые у дочки», «Счастье», «Папина дочка», «Папины глазки», «Доча на папу похожа! », «Какая прелесть, как Она подросла.Лапочка», «Сладкий пухляш», «Какая куколка, пупсик, «Такая лапуля», «Солнышки», «Прелесть девчушка!», «Очень классные!!! Глаз радуется», «Такая лапуся,глаза сказочно красивые», «Лапочка дочка», — пишут фолловеры в многочисленных комментариях.

Напомним, что Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Свадьба состоялась в 2013 году. Через пять лет на свет появилась их общая дочь Мария. Это уже второй ребенок Леры. У теледивы есть взрослый сын Жан.