«Сладкий пухляш»: Лера Кудрявцева очаровала поклонников новыми фото с подросшей дочерью
Фото: Instagram / @leratv
Лера Кудрявцева сейчас отдыхает с семьей в Сочи и публикует в Instagram свои фотографии из отпуска. На этот раз телеведущая показала новые снимки дочери Марии, которая становится все более похожей на своего папу, известного хоккеиста Игоря Макарова.
«Ну просто загляденье!!!! Мама красавица, украшение нашего ТВ , Машенька чудесная, смышленая, просто глаз радуется», «Какие же глаза красивые у дочки», «Счастье», «Папина дочка», «Папины глазки», «Доча на папу похожа! », «Какая прелесть, как Она подросла.Лапочка», «Сладкий пухляш», «Какая куколка, пупсик, «Такая лапуля», «Солнышки», «Прелесть девчушка!», «Очень классные!!! Глаз радуется», «Такая лапуся,глаза сказочно красивые», «Лапочка дочка», — пишут фолловеры в многочисленных комментариях.
Напомним, что Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Свадьба состоялась в 2013 году. Через пять лет на свет появилась их общая дочь Мария. Это уже второй ребенок Леры. У теледивы есть взрослый сын Жан.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!