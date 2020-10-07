«Сладкий пирожочек»: Рита Дакота показала, как ее маленькая дочка Мия радуется осени
Фото: www.instagram.com/ritadakota/?hl=ru
Певица Рита Дакота не зря в одном из постов спрашивала советов у подписчиков, в каких московских парках можно застать яркую осень. Вместе со своей дочкой Мией Соколовской она сняла очень милое видео с одной из прогулок.
Малышка оценила желтые осенние листья по достоинству, и сразу придумала, что с ними можно сделать. Девочка явно берет пример с мамы и отлично держится перед камерой, вместе с Ритой снимая очаровательные Stories.
«И это милейшее в конце «Какая сторька получилась?» Ответьте, плиз, Мие))) Мне кажется, офигенная», — подписала в конце Рита Дакота. Поклонники согласились, что видео получилось очень трогательным.
Подписчики в комментариях умиляются трогательному видео и по-хорошему завидуют малышке:
«Миюша твоя сторька просто восхитительная и ты очень красивая девочка», «Какая она у вас хорошенькая) но все же сколько не смотрю похожа на вашу маму», «Офигенная сторька получилась!!! Мия крутая девчонка!», «Надо так всем сделать этой осенью!!!! Вы чудесные!!! Это прям можно флешмоб такой осенний!», «Самая Мимишная»
Фото и видео: Instagram Риты Дакоты
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