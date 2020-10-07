«Сладкий пирожочек»: Рита Дакота показала, как ее маленькая дочка Мия радуется осени

Певица Рита Дакота не зря в одном из постов спрашивала советов у подписчиков, в каких московских парках можно застать яркую осень. Вместе со своей дочкой Мией Соколовской она сняла очень милое видео с одной из прогулок.

Малышка оценила желтые осенние листья по достоинству, и сразу придумала, что с ними можно сделать. Девочка явно берет пример с мамы и отлично держится перед камерой, вместе с Ритой снимая очаровательные Stories.

«И это милейшее в конце «Какая сторька получилась?» Ответьте, плиз, Мие))) Мне кажется, офигенная», — подписала в конце Рита Дакота. Поклонники согласились, что видео получилось очень трогательным.