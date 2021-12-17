«Сладкий котик!» Верка Сердючка растрогала фанатов своим детским фото

«У меня тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла 4 часа в Днепре, в детском мире», «Никто ведь и подумать не мог, что этот прекрасный малыш будущая звезда», «Боже, какая прелесть!» — комментаторы не жалеют восторгов и комплиментов.

Андрей родился в Полтаве 2 октября 1973 года. Получается, что на этом фото ему примерно один год, ведь снимок датирован 1974 годом.