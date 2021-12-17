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«Сладкий котик!» Верка Сердючка растрогала фанатов своим детским фото

Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, поделился своим детским фото в Instagram. На черно-белом фото маленький Андрей сидит на фоне ковра, держа на коленях игрушку рыбку на колесах. Поклонники остались в восторге.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Маленький Андрей Данилко

Фото: instagram

«У меня тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла 4 часа в Днепре, в детском мире», «Никто ведь и подумать не мог, что этот прекрасный малыш будущая звезда», «Боже, какая прелесть!» — комментаторы не жалеют восторгов и комплиментов.

Андрей родился в Полтаве 2 октября 1973 года. Получается, что на этом фото ему примерно один год, ведь снимок датирован 1974 годом.

Несмотря на то что официально артистка уже давно ушла со сцены и очень выборочно относится к мероприятиям, в которых ей предлагают принять участие, зажигательные хиты Сердючки уже практически стали классикой российской эстрады. Популярность среди слушателей не угасает. А теперь, похоже, и сам Данилко соскучился по своему второму я: посты в его инстаграм-аккаунте стали появляться чаще и все связаны с прошлыми заслугами, съемками или концертами Сердючки.

Нас ждет громкий камбэк?

Фото: Instagram, GlobalLookPress

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