«Сладкая булочка»: Джанабаева взяла полугодовалую дочь от Меладзе на пляж

Певица Альбина Джанабаева поделилась редким фото с дочерью от Валерия Меладзе. 12 октября Агате исполнилось всего полгода, а она уже отправилась с мамой в большое путешествие. Артистка и ее наследница отдыхают на одном из морских курортов. В эти выходные 42-летняя Джанабаева отправилась с ребенком на пляж и поделилась снимками с отдыха.