passion.ru
1 мин.

«Сладкая булочка»: Джанабаева взяла полугодовалую дочь от Меладзе на пляж

Альбина Джанабаева отдыхает на одном из морских курортов. Вместе с певицей в свое первое путешествие отправилась и ее дочь Агата, появившаяся на свет в апреле этого года. На днях артистка поделилась парой снимков с подросшей малышкой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Фото: Starface

Певица Альбина Джанабаева поделилась редким фото с дочерью от Валерия Меладзе. 12 октября Агате исполнилось всего полгода, а она уже отправилась с мамой в большое путешествие. Артистка и ее наследница отдыхают на одном из морских курортов. В эти выходные 42-летняя Джанабаева отправилась с ребенком на пляж и поделилась снимками с отдыха.

Подписчиков певицы эти кадры не могли не умилить. «Сладкая булочка! Мы в год в два раза меньше», «Сладкая принцесса с красавицей-мамой», «Прекрасные две девочки, милашки просто», «Сладости какие», — принялись комментировать пользователи.

Напомним, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе уже более 17 лет. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает троих детей: 17-летнего Константина, 7-летнего Луку и маленькую Агату. С появлением дочери звездные супруги стали записывать и выкладывать короткие юмористические ролики о буднях молодых родителей.

Фото и видео: @albinadzhanabaeva/Instagram; Starface