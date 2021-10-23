«Сладкая булочка»: Джанабаева взяла полугодовалую дочь от Меладзе на пляж
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Фото: Starface
Певица Альбина Джанабаева поделилась редким фото с дочерью от Валерия Меладзе. 12 октября Агате исполнилось всего полгода, а она уже отправилась с мамой в большое путешествие. Артистка и ее наследница отдыхают на одном из морских курортов. В эти выходные 42-летняя Джанабаева отправилась с ребенком на пляж и поделилась снимками с отдыха.
Подписчиков певицы эти кадры не могли не умилить. «Сладкая булочка! Мы в год в два раза меньше», «Сладкая принцесса с красавицей-мамой», «Прекрасные две девочки, милашки просто», «Сладости какие», — принялись комментировать пользователи.
Напомним, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе уже более 17 лет. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает троих детей: 17-летнего Константина, 7-летнего Луку и маленькую Агату. С появлением дочери звездные супруги стали записывать и выкладывать короткие юмористические ролики о буднях молодых родителей.
Фото и видео: @albinadzhanabaeva/Instagram; Starface