Слабоумие и проблемы со здоровьем заставили Джека Николсона избегать публичности
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Фото: East News
Легенда Голливуда никогда не жаловался на здоровье. На публике он всегда появлялся со своей знаменитой «хищной» улыбкой и с сигарой в зубах... Джек Николсон предпочитал рассказывать о любовных похождениях и работе, но не о возрастных проблемах.
Однако недавно его поклонники забили тревогу: почему любимый актер скрывается от посторонних глаз? И теперь стало ясно: Николсон тяжело болен. В окружении самого номинируемого на «Оскар» актера рассказали в интервью изданию Express, что он страдает от деменции. Причем болезнь сильно прогрессирует, что не вселяет надежд в близких Джека Николсона.
«Его ум уже не такой, как прежде, хотя физически он вполне крепок. Очень печально видеть его в таком состоянии», — прокомментировал инсайдер. Официального опровержения этой новости не поступало, впрочем, как и подтверждения.
Джек Николсон начал карьеру в кино в конце 1950-х годов. Он снялся в таких ставших уже классикой фильмах, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Сияние», «Иствикские ведьмы», «Отступники» и многих других. Последний фильм с его участием «Как знать...» вышел на экраны в 2010-м.
Фото: East News