Слабоумие и проблемы со здоровьем заставили Джека Николсона избегать публичности

Легенда Голливуда никогда не жаловался на здоровье. На публике он всегда появлялся со своей знаменитой «хищной» улыбкой и с сигарой в зубах... Джек Николсон предпочитал рассказывать о любовных похождениях и работе, но не о возрастных проблемах.

Однако недавно его поклонники забили тревогу: почему любимый актер скрывается от посторонних глаз? И теперь стало ясно: Николсон тяжело болен. В окружении самого номинируемого на «Оскар» актера рассказали в интервью изданию Express, что он страдает от деменции. Причем болезнь сильно прогрессирует, что не вселяет надежд в близких Джека Николсона.