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Скромные алименты и ценные подарки: Фрейя Зильбер рассказала, как семья Марии Шукшиной заботится о наследнике

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Мария Шукшина

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Сын Марии Шукшиной заплатил первые 7 тысяч рублей в качестве алиментов.

Сегодня в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» эпатажная Фрейя Зильбер рассказала, как Мария Шукшина и ее сын Макар Касаткин помогают своему наследнику Марку Адаму.

Первая сумма, которую получила молодая мать — 7 тысяч рублей — вызвала массу шума в студии. «Макар устроился на работу, чтобы алименты платить, и вот 25 процентов от его небольшой заработной платы — это как раз семь тысяч рублей», — объяснила мама юноши. Фрейя несостоявшуюся свекровь поддержала, заявив, что ее все устраивает.

«Все просто замечательно! Сторона отца абсолютно честно делают все, что сказали — помогают и хорошими вещами, и деньгами. Макар даже приезжал повидаться с сыном за то время, что прошло от съемки последнего эфира до его выпуска. И здесь никаких претензий нет И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ к сумме (Макар большой молодец, что пошел работать, желаю ему успехов во всех начинаниях!). Моего сына, разумеется, не должен полностью обеспечивать отец, его "вклад" (положенные % от зп по закону, все честно) — отличная помощь и этого на все нужное малышу хватает, ведь остальная половина на мне. Вставили момент про нянь, проясняю: ну да, конечно, это (для меня) вообще бешеные какие-то деньжищи, но, к моему большому счастью, в Москву переехала одна замечательная мадам и проблему мы решили. Я на права пошла учиться уже, такими темпами и на работу скоро выйду. Конечно, очень бы хотелось подольше побыть с малышом дома, но... как получится», — подытожила она в блоге, подчеркнув, что это, вероятно, последний ее телеэфир на эту тему.

Жизнь молодой матери налаживается. Она планирует в скором времени и сама выйти на работу. Ее также поддерживает новый возлюбленный, 21-летний бодибилдер Никита Малина, с которым она познакомилась благодаря социальным сетям. «Я готов помогать Фрейе в материальном плане и быть для нее опорой. К Марку я отношусь как к своему родному сыну», — сообщил он.

Напомним, что члены семьи Марии Шукшиной долгое время сомневались в отцовстве 19-летнего Макара, но в результате вопрос разрешил тест ДНК.

Фото: globallookpress, instagram

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