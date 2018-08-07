Скромные алименты и ценные подарки: Фрейя Зильбер рассказала, как семья Марии Шукшиной заботится о наследнике

Сегодня в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» эпатажная Фрейя Зильбер рассказала, как Мария Шукшина и ее сын Макар Касаткин помогают своему наследнику Марку Адаму.

Первая сумма, которую получила молодая мать — 7 тысяч рублей — вызвала массу шума в студии. «Макар устроился на работу, чтобы алименты платить, и вот 25 процентов от его небольшой заработной платы — это как раз семь тысяч рублей», — объяснила мама юноши. Фрейя несостоявшуюся свекровь поддержала, заявив, что ее все устраивает.

«Все просто замечательно! Сторона отца абсолютно честно делают все, что сказали — помогают и хорошими вещами, и деньгами. Макар даже приезжал повидаться с сыном за то время, что прошло от съемки последнего эфира до его выпуска. И здесь никаких претензий нет И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ к сумме (Макар большой молодец, что пошел работать, желаю ему успехов во всех начинаниях!). Моего сына, разумеется, не должен полностью обеспечивать отец, его "вклад" (положенные % от зп по закону, все честно) — отличная помощь и этого на все нужное малышу хватает, ведь остальная половина на мне. Вставили момент про нянь, проясняю: ну да, конечно, это (для меня) вообще бешеные какие-то деньжищи, но, к моему большому счастью, в Москву переехала одна замечательная мадам и проблему мы решили. Я на права пошла учиться уже, такими темпами и на работу скоро выйду. Конечно, очень бы хотелось подольше побыть с малышом дома, но... как получится», — подытожила она в блоге, подчеркнув, что это, вероятно, последний ее телеэфир на эту тему.