Герцогиня Кембриджская снова очаровала общественность

Для выхода в свет жена принца Уильяма выбрала простой и элегантный наряд. Кейт надела платье Preen by Thornton Bregazzi и черные босоножки Prada. Образ дополнила стильная прическа , которую, к слову, герцогиня сделала совсем недавно.

Накануне Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне. Герцогиня Кембриджская вместе с натуралистом Дэвидом Аттенборо открыла центральный зал после реновации и одной из первых увидела скелет кита, длиной в 25 метров.

После торжественного открытия, Миддлтон произнесла речь, в которой рассказала о том, что принц Джордж и принцесса Шарлотта очень любят ходить в музей, также, как и она в детстве.

«Как и многие присутствующие здесь, я помню, как сама в детстве приходила в Музей естествознания и восхищалась величием природы. А сейчас, когда я сама мама, я снова и снова испытываю эту же радость от посещения музея со своими детьми, которые очень любят приезжать сюда. И не только ради динозавров, уверяю вас», - поведала Кейт.