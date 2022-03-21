Скромно, в узком кругу: как Сергей Жигунов отметил годовщину свадьбы с Викторией Ворожбит

Сергей и Виктория уже год состоят в официальном браке. Избранницу актера часто называют копией Анастасии Заворотнюк, с которой Жигунов встречался ранее. Супруги долгое время жили в Крыму, но недавно решили перебраться в столицу.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» планировал отпраздновать годовщину свадьбы в Центральном доме литераторов, но в последний момент отказался от этой идеи. Вот уже второй год подряд все планы артиста в этот день рушатся.

«Время сейчас не слишком веселое, в годовщину свадьбы решили просто поужинать вдвоем в ресторане. Ну не вдвоем, конечно, а втроем — со Степой (собака), он важный член семьи и страшно обижается, когда его оставляют дома. В прошлом году мы хотели отметить торжество в ресторане Центрального дома литераторов, но там было мероприятие, поехали в другой и получилось даже лучше, чем могло быть. В этом решили, что точно пойдем в ЦДЛ! Но внезапно выяснилось, что туда со Степой нельзя», — поделился в своем Telegram-канале Жигунов.

Сергей и Виктория не растерялись и отправились в ресторан рядом с домом. По словам актера, в этом место всегда рады видеть его четвероного друга. Официанты даже ставят ему отдельный стул и миску с водой.