Во время шопинга в Канаде актриса решила примерить свадебные платья

Принц Гарри и канадская актриса Меган Маркл встречаются уже более года. Несмотря на то, что пока принц не сделал своей возлюбленной предложения, Маркл подогрела слухи о скорой помолвке.

Как сообщает Sun, во время шопинга в Канаде актриса решила примерить свадебные платья. По словам источника, друзья актрисы оценили выбор будущей невесты принца.

Одним из вариантов подвенечного наряда стало платье канадского дизайнера Паломы Бланка за £2.550 (приблизительно 200000 руб.— прим.ред.): открытый лиф без бретелей и пышная юбка с воланами. «Она шутила, что не сможет пройти по проходу Вестминстерского аббатства в нем», — поделился с журналистами источник.

Платье Paloma Blanca

Другим вариантом стало платье-костюм от того же дизайнера: кружевной кроп-топ, оголяющий живот, и длинная пышная юбка со шлейфом. Однако Маркл сомневается, что это платье подойдет для королевской свадьбы.

Платье Paloma Blanca

Также подруге принца Гарри приглянулось платье Augusta Johns за £2.195 (приблизительно173000 руб.— прим.ред.):

Платье Augusta Johns

Как отмечает источник, примерка свадебных платьев показывает, насколько серьезны отношения Меган и Гарри.

Напомним, некоторое время назад канадская актриса и наследник британского престола провели отпуск в Кенсингтонском дворце, а после него улетели в Канаду, где, по информации инсайдеров, начали подбирать дом для совместного проживания.