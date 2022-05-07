Скрепя сердце: королева Елизавета II пошла на мировую с Меган Маркл и принцем Гарри

Настойчивая американка Меган Маркл и принц Гарри 6 мая отпраздновали день рождения своего сына Арчи. Однако в отличие от Кэйт Миддлтон и принца Уильяма, которые регулярно радуют поклонников снимками подросших детей, Меган и Гарри не стали показывать своего наследника. Но даже несмотря на этот неприятный момент, королевская семья все равно публично выразила самые теплые пожелания 3-летнему имениннику. Так, в официальном аккаунте появилась надпись: «Желаем Арчи Маунтбеттен-Виндзору очень радостного третьего дня рождения!». Следом за монархом свои скромные пожелания высказали и Кэйт с Уильямом. «Желаем Арчи счастливого третьего дня рождения!», — подписали они семейный снимок Меган и Гарри с сыном.