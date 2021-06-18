Скорсезе, Олдман, Линч: яркие и короткие романы в жизни Изабеллы Росселлини

В подростковом возрасте Изабелла серьезно заболела — у нее развился склероз. Девочка могла на всю жизнь остаться прикованной к инвалидному креслу. Но у судьбы на нее были другие планы: врачи провели успешную операцию, когда будущей звезде было 13 лет, и после долго реабилитации она все же встала на ноги.

Все это тяжелое время мать была рядом с ней.