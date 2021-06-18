Скорсезе, Олдман, Линч: яркие и короткие романы в жизни Изабеллы Росселлини
Изабелла Росселини появилась на свет в июне 1952 года. Ее матерью была известная шведская актриса, любимица Хичкока, Ингрид Бергман, а отцом — итальянский режиссер Роберто Росселини. У Изабеллы есть сестра-двойняшка Изотта-Ингрид, старший брат Роберто, сестра Пиа (дочь Ингрид от первого брака) и несколько братьев и сестер по отцу.
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Фото: www.instagram.com/isabellarossellini
К моменту появления девочек на свет, у их родителей уже был богатый опыт и в профессии, и в личной жизни.
Брак родителей, начинавшийся с великой любви, дал трещину, когда дети были еще маленькими. После развода Ингрид Бергман, жившая с мужем в Италии, вернулась в США. Но вскоре Росселлини потребовал, чтобы дети переехали к нему. И Изабелла, Изотта и Роберто-младший вернулись в столицу Италии.
Фото: www.instagram.com/isabellarossellini
В подростковом возрасте Изабелла серьезно заболела — у нее развился склероз. Девочка могла на всю жизнь остаться прикованной к инвалидному креслу. Но у судьбы на нее были другие планы: врачи провели успешную операцию, когда будущей звезде было 13 лет, и после долго реабилитации она все же встала на ноги.
Все это тяжелое время мать была рядом с ней.
Фото: www.instagram.com/isabellarossellini
После школы Росселлини поступила в престижный нью-йорский колледж Финча, а после его окончания решила стать тележурналисткой — она была начитана, эрудирована и очень красива. Молодую жгучую брюнетку на экране заметили представители модельных агентств и предложили ей контракты.
Изабелла стала появляться в журналах Elle, Vogue, Vanity Fair, Marie Claire и других глянцевых изданиях.
Родившись в семье актрисы и режиссера, Изабелла не могла обойти кино стороной. Правда, карьеру она начала довольно-таки поздно. В 24 года она появилась в одном фильме с матерью «Дело времени».
Актриса никогда не ставила игру в кино на первый план. «Я не тратила время на поиски предложений, если их не было», — скажет она позже. В молодости съемки в кино (фильмы с ней выходили с периодичностью раз в три года) совмещала с блестящей модельной карьерой.
В 1982 году фирма Lancôme подписала с ней контракт: Росселлини на 14 лет стала лицом бренда. В конце их сотрудничества Изабелле намекнули, что она уже не настолько молода и свежа, чтобы рекламировать косметику, модели пришлось уйти.
И каково же было ее удивление, когда через несколько десятков лет косметический гигант вновь предложил ей сотрудничество. «Странно, с годами я не стала моложе. Но не отказалась», — комментировала она предложение.
Не каждая актриса и модель может похвастаться такой бешеной популярностью и востребованностью, какая была у Изабеллы Росселлини. Только на обложках Vogue она появлялась 23 раза. А другие издания даже не пересчитать.
Кино сыграло решающую роль в жизни актрисы. В 1979 году она вышла замуж за режиссера Мартина Скорсезе («Остров проклятых», «Отступники», «Вудсток», «Казино»). Любовь была сильной, отношения яркими, но недолгими. Развод знаменитостей состоялся в 1983 году. Детей в этом браке не было.
Фото: www.instagram.com/isabellarossellini
В начале 80-х Изабелла родила дочь Элеттру от второго мужа, манекенщика Джона Видеманна. Это была красивая, яркая пара. Но вскоре после рождения ребенка Изабелла поняла, что супруг не в силах содержать семью, да и просто быть главой семьи. И, забрав малышку, Росселлини подала на развод. Брак продлился всего два года.
Большая популярность в кино пришла к Изабелле после съемок в фильме Дэвида Линча «Синий бархат» (1986 год). Принимая предложение о съемках, актриса переживала. «Зная его работы, я готовилась ко встрече с истериком. А Дэвид оказался спокойным и даже мягким человеком», — вспоминала Изабелла то время.
Фото: www.instagram.com/isabellarossellini
После окончания работы над фильмом Изабелла и Дэвид несколько лет прожили вместе. А потом внезапно он просто развернулся и ушел, хлопнув дверью и ничего не объяснив. После этого экс-влюбленные долгое время даже не разговаривали. Но много лет спустя они вновь наладили дружеское общение. В Instagram Изабелла иногда публикует совместные снимки, причем со своими бывшими возлюбленными.
Фото: www.instagram.com/isabellarossellini
Был в жизни актрисы и роман с Гэри Олдмэном. Артист сделал любимой предложение, но она поставила перед ним условие: пойдет под венец, если он в оговоренное время сможет побороть пагубную тягу к алкоголю.
Но Олдман с испытанием не справился. Накануне свадьбы он сорвался, и Изабелла бросила его. Правда, за время своего романа они успели усыновить мальчика, рожденного в 1992 году. Его Росселлини назвала в честь отца Роберто.
Молодой человек, обладающий экзотической внешностью, является лицом известных брендов.
Мужчины появлялись в жизни Изабеллы Росселлини яркими вспышками, но быстро гасли. Не получилось у нее построить личное счастье и с режиссером Грегори Мошером.
«Как и любая женщина, я открыта для новой любви, но специально не ищу ее», — говорит актриса.
На счету Изабеллы — почти сотня фильмов. Многие из них заслужили высокие оценки критиков: «Дикие сердцем», «Смерть ей к лицу», «Бессмертная возлюбленная», «Оставленный багаж», «Рухнувшие небеса», «Дом совы» и другие.
И в своем зрелом возрасте Росселлини продолжает украшать собой обложки журналов.
Изабелла Росселлини живет одна, на большой ферме с большим хозяйством. Она выращивает кур, овец и другую живность.
«На мужчин я потратила слишком много энергии и времени. Я стала умнее, и расходую себя только на детей и работу. Я устала от драм и страстей. Но жить для себя мне тоже очень нравится», — говорит она.
Изабелла уже дважды бабушка, обоих внуков ей подарила дочь Элеттра. И заботы о семье она успешно совмещает с работой в кино. В 2021 году на экраны вышли сериал «Домина» и фильм «Смерть шейха» с ее участием. В ближайшей перспективе зрители увидят еще несколько проектов с красавицей Изабеллой Росселлини.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, кадры фильмов
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