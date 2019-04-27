«Скоро я буду королевой рэпа»: Любовь Успенская сделала неожиданное признание

65-летняя Любовь Успенская уже много лет носит звание «королевы русского шансона». Не так давно певица попробовала себя в новом амплуа и записала песню с белорусским рэпером Cygo. А после концерта в Красноярске Любовь и вовсе заявила, что собирается стать «королевой рэпа».