«Скоро я буду королевой рэпа»: Любовь Успенская сделала неожиданное признание

65-летняя Любовь Успенская уже много лет носит звание «королевы русского шансона». Не так давно певица попробовала себя в новом амплуа и записала песню с белорусским рэпером Cygo. А после концерта в Красноярске Любовь и вовсе заявила, что собирается стать «королевой рэпа».
Стоит отметить, что несколько дней назад в Сети появились слухи об экстренной госпитализации Любови Успенской — об этом заявили организаторы ее концерта в Барнауле. Однако директор артистки Виталий Макаров опроверг появившуюся информацию: «По технической причине не вылетели. Она здорова, все в порядке».
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
Видео: YouTube
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