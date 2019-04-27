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«Скоро я буду королевой рэпа»: Любовь Успенская сделала неожиданное признание

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Певица Любовь Успенская

Фото: Пресс-служба
65-летняя артистка заявила о желании покорить рэп-сцену.

65-летняя Любовь Успенская уже много лет носит звание «королевы русского шансона». Не так давно певица попробовала себя в новом амплуа и записала песню с белорусским рэпером Cygo. А после концерта в Красноярске Любовь и вовсе заявила, что собирается стать «королевой рэпа».

Стоит отметить, что несколько дней назад в Сети появились слухи об экстренной госпитализации Любови Успенской — об этом заявили организаторы ее концерта в Барнауле. Однако директор артистки Виталий Макаров опроверг появившуюся информацию: «По технической причине не вылетели. Она здорова, все в порядке».

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

Видео: YouTube

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