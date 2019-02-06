«Скоро выйдет из сумрака»: Глафира Тарханова представила свою новую неожиданно роковую героиню

Глафира Тарханова уже заинтриговала поклонников новой ролью, рассказав, что ее героиня по имени Розитта будет отрицательным персонажем, которых ей редко доводится воплощать на экране. А на днях актриса поделилась новыми подробностями съемочного процесса и выложила селфи «в образе» — с черными стрелками на глазах и алой помадой.

«Скоро моя Розитта выйдет из сумрака монтажа... Из ожидаемых премьер т/с «Ведьма», — призналась Глафира (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).