Королева Испании Летиция на два года отправила дочь в Великобританию
Следующие два года 15-летняя наследница испанского престола проведет в UWC Atlantic College, расположенном в замке 12 века на острове Сейнт-Донатс. По этому случаю, все королевские дела были отложены. Перед выходом к самолету, мама и папа крепко обняли дочь, попутно, не забывая давать полезные наставления.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Thorton/Global Look Press
Для проводов любимой дочери, Летиция выбрала для себя привычный casual-наряд: белые брюки, лонгслив в тон и серый пиджак с поясом на талии. Другие члены семьи тоже подобрали для себя удобную, но стильную одежду: никаких кричащих принтов или ярких цветов. Неизменным аксессуаром всех выходов испанской монаршей семьи, давно являются медицинские маски.
Частная школа, которая расположена в британском Уэльсе, не зря была выбрана семьей Леонор. Помимо высококлассного элитарного образования, UWC Atlantic College справедливо гордится своей приватностью и репутацией. В нем девочка без лишних глаз сможет полностью посвятить себя учебе.
У супругов есть еще одна дочь — очаровательная София, которая еще не выпорхнула из родительского гнезда в заграничное учебное заведение. Дочери, как никто знают важность хорошего образование — их мама сама получила профессию в лучшем Мадридском университете — Комплутенсе UCM, ставший альма-матер всех нобелевских лауреатов-испанцев, писателей золотого и прошлого веков, гениальных врачей и ученых. А до замужества, Летиция была крайне успешным журналистом.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram