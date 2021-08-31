Королева Испании Летиция на два года отправила дочь в Великобританию

У супругов есть еще одна дочь — очаровательная София, которая еще не выпорхнула из родительского гнезда в заграничное учебное заведение. Дочери, как никто знают важность хорошего образование — их мама сама получила профессию в лучшем Мадридском университете — Комплутенсе UCM, ставший альма-матер всех нобелевских лауреатов-испанцев, писателей золотого и прошлого веков, гениальных врачей и ученых. А до замужества, Летиция была крайне успешным журналистом.