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Королева Испании Летиция на два года отправила дочь в Великобританию

Старшая дочь короля и королевы Испании, Леонор, покинула родную страну и отправилась в Великобританию, в частную школу, где юная принцесса учится. Родители и младшая сестра проводили девочку в аэропорту, куда приехали всей семьей. Монархи не смущались проявления чувств.
Королева Испании Летиция на два года отправила дочь в Великобританию

Следующие два года 15-летняя наследница испанского престола проведет в UWC Atlantic College, расположенном в замке 12 века на острове Сейнт-Донатс. По этому случаю, все королевские дела были отложены. Перед выходом к самолету, мама и папа крепко обняли дочь, попутно, не забывая давать полезные наставления.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Летиция и ее супруг Филипп попращались с дочерью

Фото: Thorton/Global Look Press

Для проводов любимой дочери, Летиция выбрала для себя привычный casual-наряд: белые брюки, лонгслив в тон и серый пиджак с поясом на талии. Другие члены семьи тоже подобрали для себя удобную, но стильную одежду: никаких кричащих принтов или ярких цветов. Неизменным аксессуаром всех выходов испанской монаршей семьи, давно являются медицинские маски.

Королева Испании Летиция на два года отправила дочь в Великобританию

Частная школа, которая расположена в британском Уэльсе, не зря была выбрана семьей Леонор. Помимо высококлассного элитарного образования, UWC Atlantic College справедливо гордится своей приватностью и репутацией. В нем девочка без лишних глаз сможет полностью посвятить себя учебе.

У супругов есть еще одна дочь — очаровательная София, которая еще не выпорхнула из родительского гнезда в заграничное учебное заведение. Дочери, как никто знают важность хорошего образование — их мама сама получила профессию в лучшем Мадридском университете — Комплутенсе UCM, ставший альма-матер всех нобелевских лауреатов-испанцев, писателей золотого и прошлого веков, гениальных врачей и ученых. А до замужества, Летиция была крайне успешным журналистом.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press

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