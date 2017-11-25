Скоро свадьба? Роман Гриценко подарил Ольге Бузовой кольцо
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Участник «Дома-2» не оставляет надежд завоевать сердце поющей телеведущей.
22-летний участник телестройки Роман Гриценко неоднократно заявлял о своем желании добиться расположения телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Молодой человек уверен, что у него есть все шансы завоевать сердце неприступной знаменитости. Так, Роман отправился вместе с Ольгой на гастроли.
Во время концерта Ольги в Ростове-на-Дону участник «Дома-2» поднялся на сцену, чтобы подарить ей кольцо. Телеведущая решила посоветоваться со зрителями, прежде чем принять дорогое украшение. Многочисленные свидетели красивого жеста Гриценко поддержали его и порекомендовали Ольге пойти ему навстречу.
На страницах Ольги и Романа в Instagram поклонники неоднократно отмечали, что молодые люди хорошо смотрятся вместе: «Подходят друг другу», «Пара супер», «Идеально смотритесь!». Однако, многие уверены, что Гриценко просто решил привлечь к себе внимание за счет Ольги Бузовой.
А как вы думаете, намерения Романа искренни?