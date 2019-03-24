Скоро свадьба? Ольга Бузова похвасталась кольцом на том самом пальце

Стоит отметить, что Ольга Бузова не так давно намекнула на отношения с рэп-исполнителем Лешей Свиком. «Я еще никогда так сильно не ждала 8 марта) До начала истории всего один... #поцелуйнабалконе» — многозначительно подписывала певица совместное фото с музыкантом.

Масла в огонь подлил участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков. Звезда реалити опубликовал видео из машины, которую ведет мама Ольги Бузовой. «С днем рождения, теща!» – подписал ролик Валентин.