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Скоро свадьба? Ольга Бузова похвасталась кольцом на том самом пальце

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова в Барселоне

Фото: Instagram Ольги Бузовой
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Поющая телеведущая «засветила» украшение в Instagram Stories.

Накануне 33-летняя Ольга Бузова отправилась в Испанию, чтобы отметить там день рождения своей мамы. По традиции, поющая телеведущая записала множество Stories для Instagram, в которых фолловеры смогли разглядеть кольцо на безымянном пальце ее правой руки.

Стоит отметить, что Ольга Бузова не так давно намекнула на отношения с рэп-исполнителем Лешей Свиком. «Я еще никогда так сильно не ждала 8 марта) До начала истории всего один... #поцелуйнабалконе» — многозначительно подписывала певица совместное фото с музыкантом.

Масла в огонь подлил участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков. Звезда реалити опубликовал видео из машины, которую ведет мама Ольги Бузовой. «С днем рождения, теща!» – подписал ролик Валентин.

Напомним, после драматичного расставания с Денисом Лебедевым, победившим в шоу «Замуж за Бузову» Ольга долгое время была одна и время от времени жаловалась своим фолловерам на одиночество. После скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым звезда «Дома-2» приняла решение не распространяться о личной жизни, периодически загадочно намекая на то, что в ней не все безоблачно.

Больше об Ольге Бузовой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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