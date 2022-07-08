Скоро мама? Ксения Собчак перестала скрывать изменившиеся формы

На днях журналистка и телеведущая появилась на мероприятии и сразу же попала в объективы камер. Супруга режиссера выбрала для выхода в свет наряд, который не смог скрыть характерную округлость в районе талии. Также у Ксении Анатольевны, если приглядеться, появились легкая отечность и круглые щечки, которые присущи дамам в положении. Сама она пока воздерживается от комментариев, однако поклонники надеются, что скоро телеведущая порадует их важными новостями.