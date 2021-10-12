passion.ru
1 мин.

Молодой вдовец Прохор Шаляпин выпустил новый хит, посвященный покойной супруге

Певец Прохор Шаляпин заказал новую песню композитору Олегу Шаумарову, которую он посвятил своей покойной супруге Татьяне Клаудии Девис. На тот момент еще никто не знал о смерти бизнесвумен, а композиция «Тебя обнимал» родилась у автора очень быстро.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Прохор Шаляпин

Фото: @shalyapin_official/Instagram

«Шаляпин позвонил мне, когда еще никто, в том числе пресса, не знал (о смерти Татьяны Девис, — прим. ред.), он попросил меня написать песню, которая была посвящена ей. Он мне передал свое состояние, и мы с поэтессой Ларисой Фоминой написали эту песню буквально за один день, она как горячий пирожок, можно сказать», — рассказал Олег Шаумаров в интервью «Пятому каналу».

Прохор Шаляпин

Строки из текста песни рассказывают слушателям об истории любви с трагичным концом: «Я так сильно тебя обнимал, будто страшно уже тосковал, отрицая решение свыше, что тебя никогда не увижу…».

Композитор считает, что произведение очень подходит Прохору и может стать безусловным хитом. Шаумаров уверен, что теперь карьера артиста может пойти в гору. «На самом деле Прохор давно должен был петь, но тут такое несчастье… и он запел», — отметил автор нового возможного хита.

Напомним, что супруга бывшего «фабриканта» Татьяна Клаудиа Девис скончалась от осложнений после коронавируса через 2 месяца после свадьбы.

Фото и видео: Instagram