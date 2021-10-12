Молодой вдовец Прохор Шаляпин выпустил новый хит, посвященный покойной супруге

Строки из текста песни рассказывают слушателям об истории любви с трагичным концом: «Я так сильно тебя обнимал, будто страшно уже тосковал, отрицая решение свыше, что тебя никогда не увижу…».

Композитор считает, что произведение очень подходит Прохору и может стать безусловным хитом. Шаумаров уверен, что теперь карьера артиста может пойти в гору. «На самом деле Прохор давно должен был петь, но тут такое несчастье… и он запел», — отметил автор нового возможного хита.

Напомним, что супруга бывшего «фабриканта» Татьяна Клаудиа Девис скончалась от осложнений после коронавируса через 2 месяца после свадьбы.