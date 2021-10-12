Молодой вдовец Прохор Шаляпин выпустил новый хит, посвященный покойной супруге
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @shalyapin_official/Instagram
«Шаляпин позвонил мне, когда еще никто, в том числе пресса, не знал (о смерти Татьяны Девис, — прим. ред.), он попросил меня написать песню, которая была посвящена ей. Он мне передал свое состояние, и мы с поэтессой Ларисой Фоминой написали эту песню буквально за один день, она как горячий пирожок, можно сказать», — рассказал Олег Шаумаров в интервью «Пятому каналу».
Строки из текста песни рассказывают слушателям об истории любви с трагичным концом: «Я так сильно тебя обнимал, будто страшно уже тосковал, отрицая решение свыше, что тебя никогда не увижу…».
Композитор считает, что произведение очень подходит Прохору и может стать безусловным хитом. Шаумаров уверен, что теперь карьера артиста может пойти в гору. «На самом деле Прохор давно должен был петь, но тут такое несчастье… и он запел», — отметил автор нового возможного хита.
Напомним, что супруга бывшего «фабриканта» Татьяна Клаудиа Девис скончалась от осложнений после коронавируса через 2 месяца после свадьбы.
Фото и видео: Instagram