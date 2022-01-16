Скончался звезда сериалов «Ланцет» и «Кухня» Иван Рудаков. Актеру было всего 43 года

Иван Рудаков снялся в 34 фильмах, среди них, кроме указанных, «Не отрекаются любя», «Ангел в сердце», «Манекенщица», «Консультант» и многие другие.

В фильме 2008 года «Девочка» Иван Рудаков играл с экс-женой Лаурой Кеосаян, внучкой Эдмона Кеосаяна и Лауры Геворкян. У бывших супругов есть 10-летняя дочь Серафима, фото с которой Иван Рудаков часто публиковал в Instagram.

Друзья Рудакова сообщили, что его организм не справился с осложнениями коронавируса, которым он переболел летом 2021-го.

«Друзья, у нас беда! Просим ваших молитв о выздоровлении нашего сына Ванечки, который сейчас находится в реанимации 57-й больницы в крайне тяжелом состоянии. На ИВЛ, пока без сознания. Проблемы с сердцем и с легкими. Последствия ковида, который он перенес этим летом. Положение крайне тяжелое, но мы верим, что общими молитвами вернем Ваню к жизни!», — написал накануне в социальной сети отец актера, режиссер Алексей Рудаков.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в семье режиссеров Алексея Рудакова и Елены Николаевой. Иван окончил режиссерский факультет ВГИКа и актерские курсы Всеволода Шиловского.

Актер также был известен как создатель и солист рок-группы «7».