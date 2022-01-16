Скончался звезда сериалов «Ланцет» и «Кухня» Иван Рудаков. Актеру было всего 43 года
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Фото: www.instagram.com/ivanrudakov_ruda
16 января 2022 года стало известно, что скончался звезда сериалов «Ланцет», «Кухня», «Медиум» и многих других Иван Рудаков.
Сообщения со словами сочувствия родным и близким стали появляться в блогах коллег и друзей актера. «Ваня ушел… Больно, страшно и до слез обидно… Ковид и его последствия не щадят никого… Ты навсегда останешься в нашем сердце», — написала в Instagram Анна Скибина.
Сообщил о безвременной кончине друга и актер Анатолий Анищенко.
Иван Рудаков снялся в 34 фильмах, среди них, кроме указанных, «Не отрекаются любя», «Ангел в сердце», «Манекенщица», «Консультант» и многие другие.
В фильме 2008 года «Девочка» Иван Рудаков играл с экс-женой Лаурой Кеосаян, внучкой Эдмона Кеосаяна и Лауры Геворкян. У бывших супругов есть 10-летняя дочь Серафима, фото с которой Иван Рудаков часто публиковал в Instagram.
Друзья Рудакова сообщили, что его организм не справился с осложнениями коронавируса, которым он переболел летом 2021-го.
«Друзья, у нас беда! Просим ваших молитв о выздоровлении нашего сына Ванечки, который сейчас находится в реанимации 57-й больницы в крайне тяжелом состоянии. На ИВЛ, пока без сознания. Проблемы с сердцем и с легкими. Последствия ковида, который он перенес этим летом. Положение крайне тяжелое, но мы верим, что общими молитвами вернем Ваню к жизни!», — написал накануне в социальной сети отец актера, режиссер Алексей Рудаков.
Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в семье режиссеров Алексея Рудакова и Елены Николаевой. Иван окончил режиссерский факультет ВГИКа и актерские курсы Всеволода Шиловского.
Актер также был известен как создатель и солист рок-группы «7».
Фото и видео: Instagram