Скончался радиоведущий «Европы плюс» Максим Рогачев

Три недели назад 30-летний Максим Рогачев получил травму, которая привел к коме. Инцидент произошел в Волгограде на строительной базе. Мужчина получил серьезную травму лица при падении c производственного станка. Рогачев перенес 13-часовую операцию, но долгое время не мог прийти в себя. Врачи боролись за жизнь ведущего на протяжении нескольких недель.

«На прошлой неделе у Максима была остановка сердца, но его удалось завести. Несмотря на усилия врачей, сегодня Максима не стало, нам позвонили около 11:30», – рассказали родственники погибшего.

Через неделю после несчастного случая родные объявляли сбор донорской крови. Накануне смерти, около 9 часов утра Рогачев пришел в себя, но через несколько часов скончался.

Максим Рогачев был известным в Волгограде радиоведущим станции «Европа плюс».