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Скончался народный артист СССР Николай Сличенко

О смерти художественного руководителя театра «Ромэн» сообщили на сайте культурного заведения. От чего он умер, не сообщается.
Скончался народный артист СССР Николай Сличенко

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался в возрасте 86 лет.

Причина смерти пока не известна.

«С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушёл из жизни Николай Алексеевич Сличенко – художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР», – говорится в сообщении.

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Николай Сличенко на сцене

Фото: АГН Москва/Global Look Press

«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах».

Известно, что в мае артист попадал в больницу из-за проблем с легкими, и в последнее время чувствовал себя неважно.

Николай Сличенко был художественным руководителем единственного в мире цыганского театра «Ромэн» с 1977 года.

Кроме того, за всю жизнь артист исполнил более 60 ролей. За ним числится несколько ярких работ в фильмах «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс» и других, которые подняли «Ромэн» на новую ступень. Сличенко известен, как исполнитель цыганских песен, романсов на стихи Пушкина и Тютчева, эстрадных песен на музыку Никиты Богословского, Константина Листова, Давида Тухманова.

О дате прощания с Николаем Сличенко будет сообщено позже.

Фото: Global Look Press

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