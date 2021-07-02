Скончался народный артист СССР Николай Сличенко

Николай Сличенко был художественным руководителем единственного в мире цыганского театра «Ромэн» с 1977 года.

Кроме того, за всю жизнь артист исполнил более 60 ролей. За ним числится несколько ярких работ в фильмах «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс» и других, которые подняли «Ромэн» на новую ступень. Сличенко известен, как исполнитель цыганских песен, романсов на стихи Пушкина и Тютчева, эстрадных песен на музыку Никиты Богословского, Константина Листова, Давида Тухманова.

О дате прощания с Николаем Сличенко будет сообщено позже.