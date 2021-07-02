Скончался народный артист СССР Николай Сличенко
Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался в возрасте 86 лет.
Причина смерти пока не известна.
«С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушёл из жизни Николай Алексеевич Сличенко – художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР», – говорится в сообщении.
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Фото: АГН Москва/Global Look Press
«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах».
Известно, что в мае артист попадал в больницу из-за проблем с легкими, и в последнее время чувствовал себя неважно.
Николай Сличенко был художественным руководителем единственного в мире цыганского театра «Ромэн» с 1977 года.
Кроме того, за всю жизнь артист исполнил более 60 ролей. За ним числится несколько ярких работ в фильмах «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс» и других, которые подняли «Ромэн» на новую ступень. Сличенко известен, как исполнитель цыганских песен, романсов на стихи Пушкина и Тютчева, эстрадных песен на музыку Никиты Богословского, Константина Листова, Давида Тухманова.
О дате прощания с Николаем Сличенко будет сообщено позже.
Фото: Global Look Press
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