Скончался актер «Ворошиловского стрелка» Вячеслав Голоднов
Скончался актер «Ворошиловского стрелка» Вячеслав Голоднов, известный по роли Славика Скарлатины. Об этом в социальной сети сообщил коллега и друг артиста Ярослав Орляченко. Ему было 72 года. Причина смерти артиста кино и театра на данный момент не уточняется.
Фото: Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок»
«25.02.2021 умер Вячеслав Николаевич Голоднов.... Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Нет, дядя Слава больше чем друг, он мой родной человек. Я люблю его всей душой, я думаю, Господь заберет его в рай! Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех. Царствие небесное!», — написал Орляченко.
Вячеслав Голоднов стал известен благодаря таким картинам, как «Ворошиловский стрелок», «Шериф», «Танкисты своих не бросают», также он работал в Калужском драматическом театре.
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Фото: кадры из фильма «Ворошиловский стрелок»
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