Скончался актер «Ворошиловского стрелка» Вячеслав Голоднов

«25.02.2021 умер Вячеслав Николаевич Голоднов.... Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Нет, дядя Слава больше чем друг, он мой родной человек. Я люблю его всей душой, я думаю, Господь заберет его в рай! Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех. Царствие небесное!», — написал Орляченко.

Вячеслав Голоднов стал известен благодаря таким картинам, как «Ворошиловский стрелок», «Шериф», «Танкисты своих не бросают», также он работал в Калужском драматическом театре.

Это важно знать:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям