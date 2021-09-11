Скончался актер Владимир Яковлев, сыгравший ротного Лобанова в «Интернах»

Актер театра и кино Владимир Яковлев скончался в Москве на 64-м году жизни. Об этом сообщает сайт кино-театр.ру, уточняя, что артист ушел из жизни еще в конце августа. Причина смерти не указана.

Источник указывает, что Владимир Яковлев за свою жизнь сыграл 172 роли в сериалах и фильмах. При этом, как правило, ему доставалоись второстепенные персонажи. Так, в сериале «Интерны» он сыграл командира роты, в которой служил интерн Семен Лобанов. Кроме того его можно видеть в сериалах «Глухарь», «Маргоша», «След», «Марш Турецкого», «Зверобой», «Ранетки» и других.