Скончался актер Владимир Яковлев, сыгравший ротного Лобанова в «Интернах»
Актер театра и кино Владимир Яковлев скончался в Москве на 64-м году жизни. Об этом сообщает сайт кино-театр.ру, уточняя, что артист ушел из жизни еще в конце августа. Причина смерти не указана.
Источник указывает, что Владимир Яковлев за свою жизнь сыграл 172 роли в сериалах и фильмах. При этом, как правило, ему доставалоись второстепенные персонажи. Так, в сериале «Интерны» он сыграл командира роты, в которой служил интерн Семен Лобанов. Кроме того его можно видеть в сериалах «Глухарь», «Маргоша», «След», «Марш Турецкого», «Зверобой», «Ранетки» и других.
Фото: kino-teatr.ru
Сниматься Яковлев начал после 30 лет, его дебютом стала роль в картине «Поражение после победы». До этого он профессионально занимался спортом, имел звание мастера спорта по академической гребле, КМС по боксу. В 28-летнем возрасте окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, курс Царева. Служил в Малом театре и Театре «Модерн».
Фото и видео: кадры из сериала «Интерны»/www.kino-teatr.ru