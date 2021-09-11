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Скончался актер Владимир Яковлев, сыгравший ротного Лобанова в «Интернах»

Артист сыграл более 170 ролей второго плана в фильмах и сериалах. Владимир Яковлев воплотил персонажей в сериалах «Интерны», «Глухарь», «Исповедь содержанки», «Маргоша» и многих других. Актеру было 63 года. Причины его смерти устанавливаются.
Скончался актер Владимир Яковлев, сыгравший ротного Лобанова в «Интернах»

Актер театра и кино Владимир Яковлев скончался в Москве на 64-м году жизни. Об этом сообщает сайт кино-театр.ру, уточняя, что артист ушел из жизни еще в конце августа. Причина смерти не указана.

Источник указывает, что Владимир Яковлев за свою жизнь сыграл 172 роли в сериалах и фильмах. При этом, как правило, ему доставалоись второстепенные персонажи. Так, в сериале «Интерны» он сыграл командира роты, в которой служил интерн Семен Лобанов. Кроме того его можно видеть в сериалах «Глухарь», «Маргоша», «След», «Марш Турецкого», «Зверобой», «Ранетки» и других.

Владимир Яковлев в сериале «Интерны».

Владимир Яковлев в сериале «Интерны».

Фото: kino-teatr.ru

Сниматься Яковлев начал после 30 лет, его дебютом стала роль в картине «Поражение после победы». До этого он профессионально занимался спортом, имел звание мастера спорта по академической гребле, КМС по боксу. В 28-летнем возрасте окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, курс Царева. Служил в Малом театре и Театре «Модерн».

Фото и видео: кадры из сериала «Интерны»/www.kino-teatr.ru