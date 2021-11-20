Скончался актер, сыгравший пана Марека в «Кабачке «13 стульев»
За месяц до своего 76-летия скончался актер Георгий Шахет. Одной из самых ярких ролей звезды кино стала работа в телепроекте «Кабачок «13 стульев», где он играл пана Марека. О смерти артиста сообщили представители Союза кинематографистов России. В опубликованном на сайте некрологе уточняется, что Георгий Шахет боролся с тяжелой болезнью. Идет ли речь о коронавирусе, неизвестно.
Фото: kino-teatr.ru
Георгий Шахет снялся в эпизодических ролях во множестве телесериалов. Несмотря на преклонный возраст, он продолжал работать до последнего. В 2020 году вышел проект «Старые кадры», в котором артист сыграл персонажа по имени Антон Шашков. А до этого он исполнил роль психотерапевта в трагикомедии Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!». Всего за почти полувековую карьеру Георгий Шакет сыграл около 40 ролей.
«Георгий Осипович отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. Режиссеры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать. Светлая память доброму, талантливому артисту», — говорится в некрологе Союза кинематографистов России.
Фото и видео: kino-teatr.ru