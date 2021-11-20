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Скончался актер, сыгравший пана Марека в «Кабачке «13 стульев»

Актер Георгий Шахет, известный по ролям в российских сериалах, скончался в возрасте 75 лет. Зрителям артист мог запомниться не только своим персонажем из «Кабачка», но и работами в проектах «Кодекс чести», «Штрафбат», «Час Волкова», «Есенин» и других. Несмотря на преклонный возраст, Георгий Шахет до последнего продолжал сниматься в кино.
Скончался актер, сыгравший пана Марека в «Кабачке «13 стульев»

За месяц до своего 76-летия скончался актер Георгий Шахет. Одной из самых ярких ролей звезды кино стала работа в телепроекте «Кабачок «13 стульев», где он играл пана Марека. О смерти артиста сообщили представители Союза кинематографистов России. В опубликованном на сайте некрологе уточняется, что Георгий Шахет боролся с тяжелой болезнью. Идет ли речь о коронавирусе, неизвестно.

Георгий Шахет в начале своего творческого пути, кадр из фильма «Хождение по мукам».

Георгий Шахет в начале своего творческого пути, кадр из фильма «Хождение по мукам».

Фото: kino-teatr.ru

Георгий Шахет снялся в эпизодических ролях во множестве телесериалов. Несмотря на преклонный возраст, он продолжал работать до последнего. В 2020 году вышел проект «Старые кадры», в котором артист сыграл персонажа по имени Антон Шашков. А до этого он исполнил роль психотерапевта в трагикомедии Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!». Всего за почти полувековую карьеру Георгий Шакет сыграл около 40 ролей.

«Георгий Осипович отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. Режиссеры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать. Светлая память доброму, талантливому артисту», — говорится в некрологе Союза кинематографистов России.

Фото и видео: kino-teatr.ru

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