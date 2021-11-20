Скончался актер, сыгравший пана Марека в «Кабачке «13 стульев»

Георгий Шахет снялся в эпизодических ролях во множестве телесериалов. Несмотря на преклонный возраст, он продолжал работать до последнего. В 2020 году вышел проект «Старые кадры», в котором артист сыграл персонажа по имени Антон Шашков. А до этого он исполнил роль психотерапевта в трагикомедии Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!». Всего за почти полувековую карьеру Георгий Шакет сыграл около 40 ролей.

«Георгий Осипович отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. Режиссеры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать. Светлая память доброму, талантливому артисту», — говорится в некрологе Союза кинематографистов России.