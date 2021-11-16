Скончался актер сериалов «Кости» и «Скорая помощь» Хит Фриман — ему был 41 год

Смерть 41-летнего актера, известного по таким сериалам, как «Кости», «Адвокатская практика» и «Скорая помощь», а также фильмам: «Нэнси Дрю» и «Ученик экзорциста», стала внезапной как для его поклонников, так и для близких. Хит Фриман скончался во сне в своем собственном доме в городе Остин.

Первым о факте трагической смерти Фримана публично заявил его менеджер — Джо С. Монтифьоре. Он высказал соболезнования в адрес семьи актера и сообщил, что Хит Фриман всегда с большим трепетом относился друзьям и семье. Также Монтифьоре отметил, что Фриман очень сильно гордился своей последней работой в кино — вышедшим в прокат летом этого года фильмом «12 могучих сирот». Как рассказывает его менеджер, у актера были большие планы и амбиции на продвижение своей кинокарьеры.

«Его замечательное наследие как сына, брата, дяди, друга, необычайно одаренного актера и продюсера, непревзойденного повара и человека с самым заразительным смехом, будет жить вечно. Пусть его память будет благословением для всех, кто знал и любил его», — цитирует слова Джо С. Монтифьоре в адрес погибшего издание Cosmopolitan.ru.