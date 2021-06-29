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Скончался актер сериала «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис

Актеру было 32 года. Как заявили представители артиста, у него обострился панкреатит, его госпитализировали, но помочь не смогли.
Скончался актер сериала «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис

Актер Ростислав Гулбис широко известен своими ролями в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Чернобыль. Зона отчуждения». Как сообщает издание 360, у него внезапно обострился панкреатит.

Это произошло во время съемок в Костроме. Артиста сразу госпитализировали в местную больницу, однако медики не смогли ему помочь.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ростислав Гулбис

Фото: @gulbisrostislav

О госпитализации рассказала представитель актера Екатерина Гольцман. Она отметила, что у него были небольшие проблемы с алкоголем, периодически бывали приступы. При этом алкоголизмом он не страдал.

«Он был на съемках в Костроме, и у него обострился панкреатит. Он не то чтобы страдал, но у него были небольшие приступы. Он не злоупотреблял алкоголем, просто такое стечение обстоятельств. Он вообще сегодня должен был ехать на премьеру», – рассказала она журналистам.

Девушка актера, однако, полагает, что дело во врачебной ошибке.

«Его девушка считает, что это врачебная ошибка. Обострение панкреатита. В костромской больнице спасти не смогли. До сих пор не можем в это поверить», – добавила агент актера.

Смерть актера подтвердил коллега по «Полицейскому с Рублевки» Роман Попов.

«Сегодня не стало моего коллеги и кореша Ростислава Гулбиса. 32? Это норма? Рано. Очень рано. Мы будем скучать, Рост. Сейчас ты там, где уже давно все наши с тобой музыкальные кумиры, слушай их «афтерлайфы» и «поджэмь» с ними. И сыграй свой лучший этюд для Него, чтобы Он оборжался и расплакался... Спасибо за все, Актер! Спи спокойно... Завтра не на смену»,

Фото: Instagram Ростислава Гулбиса

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