Скончался актер сериала «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис

«Он был на съемках в Костроме, и у него обострился панкреатит. Он не то чтобы страдал, но у него были небольшие приступы. Он не злоупотреблял алкоголем, просто такое стечение обстоятельств. Он вообще сегодня должен был ехать на премьеру», – рассказала она журналистам.

Девушка актера, однако, полагает, что дело во врачебной ошибке.

«Его девушка считает, что это врачебная ошибка. Обострение панкреатита. В костромской больнице спасти не смогли. До сих пор не можем в это поверить», – добавила агент актера.

Смерть актера подтвердил коллега по «Полицейскому с Рублевки» Роман Попов.

«Сегодня не стало моего коллеги и кореша Ростислава Гулбиса. 32? Это норма? Рано. Очень рано. Мы будем скучать, Рост. Сейчас ты там, где уже давно все наши с тобой музыкальные кумиры, слушай их «афтерлайфы» и «поджэмь» с ними. И сыграй свой лучший этюд для Него, чтобы Он оборжался и расплакался... Спасибо за все, Актер! Спи спокойно... Завтра не на смену»,