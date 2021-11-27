Скончался актер фильма «Звезда пленительного счастья» Виктор Терехов

Советский и российский актер Виктор Терехов скончался в возрасте 86 лет. Как сообщает портал kino-teatr.ru, известный по роли генерала Василия Левашова в фильме «Звезда пленительного счастья» артист умер 26 ноября. Причина смерти не уточняется.

Виктора Терехова называли мастером эпизода. Он сыграл более 125 ролей, включая работы в сериалах последних лет, но большинство его персонажей были второстепенными.