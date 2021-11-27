Скончался актер фильма «Звезда пленительного счастья» Виктор Терехов
Советский и российский актер Виктор Терехов скончался в возрасте 86 лет. Как сообщает портал kino-teatr.ru, известный по роли генерала Василия Левашова в фильме «Звезда пленительного счастья» артист умер 26 ноября. Причина смерти не уточняется.
Виктора Терехова называли мастером эпизода. Он сыграл более 125 ролей, включая работы в сериалах последних лет, но большинство его персонажей были второстепенными.
Фото: kino-teatr.ru
Виктор Иванович Терехов родился в 1934 году в поселке Авдеевка Донецкой области. После школы сразу же выбрал для себя профессию актера. В 1958 году окончил актерский факультет ВГИКа, отучившись в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Еще до учебы в вузе дебютировал на экране в фильме «Донецкие шахтеры». В дальнейшем постоянно снимался и сыграл более сотни ролей. Также играл в спектаклях Ленинградского театра киноактера.
Фото и видео: www.kino-teatr.ru