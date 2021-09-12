passion.ru

Скончалась известная российская телеведущая Анастасия Анисимова

В Екатеринбурге ушла из жизни 43-летняя журналист и ведущая, лицо телеканала ОТВ Анастасия Анисимова. Последнее время она занимала пост замдиректора департамента информационной политики Свердловской области, оттуда же и стало известно о трагичном событии. Сообщается, что Анастасия умерла после продолжительной болезни.
1 / 3

Анастасия Анисимова

Фото: Кадр из программы: «На самом деле»

Анисимова начала карьеру в 2001 году с должности корреспондента. Позже стала редактором и ведущей множества программ на канале ОТВ. Зрители наиболее запомнили работу Анастасии в передачах: Кабинет министров», «Территория права», «Четвертая власть», «На самом деле» и многих других.

С 2015 года ведущая работала в должности директора по связям с общественностью в «Облкоммунэнерго», а спустя четыре года на смежной должности в избирательной комиссии Свердловской области.

Генеральный директор ОТВ Элеонора Расулова принесла родным и близким коллеги свои соболезнования и сообщила, что семье Анастасии окажут всю посильную помощь.

Фото: Кадр из программы: «На самом деле», ОТВ, Департамент информационной политики правительства Свердловской области