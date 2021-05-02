Скончалась актриса и обладательница "Оскара" Олимпия Дукакис

Обладательница премии "Оскар" и любимая многими актриса Олимпия Дукакис скончалась 1 мая в Нью-Йорке, об этом сообщил ее брат Аполло. Родственник звезды написал о кончине сестры в социальных сетях: «После многих месяцев проблем со здоровьем она упокоилась с миром и теперь находится со своим мужем Луисом».

Олимпия уже много лет болела и чувствовала себя неважно. Особенно ее самочувствие ухудшилось после смерти мужа, актера Луиса Зорича. Пара поженилась в 1962 году, а в 2018 мужчина ушел из жизни. В браке у супругов родилось трое детей.

89-летняя Дукакис снялась более чем в ста картинах. Оскар голливудская звезда получила за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Власть луны» в 1988 году. Помимо нашумевших ролей в фильмах "Стальные магнолии", "Сказки города" и других, – актриса блистала в знаменитых бродвейских постановках: «Кто в ад?», «Социальное обеспечение» и «Роуз».