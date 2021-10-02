Сколько стоит стать соседом принца Чарльза — в Англии продают знаменитый замок

У покупателей элитной недвижимости в Великобритании появилась возможность стать соседом самого принца Чарльза! На продажу выставлено имение Элместри (Elmestree House) на западе страны, чья территория площадью около 1 квадратного километра гранчит с участком знаменитого поместья Хайгроув (Highgrove), в котором выросли принцы Уильям и Гарри.

Как пишет New York Post, Элместри не менял владельцев уже 70 лет, однако хозяева все-таки решили избавиться от него. За особняк с 20 спальнями, выстроенный еще в 1844 году, прилегающие живописные участки и — главное — возможность стать соседом королвской персоны покупателям предстоит отдать 10,1 млн долларов США.