Сколько-сколько? Стала известна сумма «вливаний» в Светлану Лободу

Разругавшиеся в пух и прах Светлана Лобода с Нателлой Крапивиной, кажется, зарыли топор войны и решили начать все с чистого листа. Они познакомились благодаря Диане Арбениной и даже какое-то время втроем появлялись в свете. Концертный директор Евгений Мороз объяснил, что Лободе в то время нужна была «нянька» и Крапивина с радостью взяла все заботы на себя.

«Крапивина вкладывала в Лободу около $2-3 миллионов в год. Тогда для Нателлы это были копейки. Светлане бы не удалось найти ей замену. В России уж точно. Российским олигархам она вообще не была интересна. А самой Крапивиной знакомство с певицей принесло популярность», — озвучил сумму «вливаний» в раскрутку певицы концертный директор.