Сколько получат спортсмены разных стран за победу в Олимпиаде

Самые низкие «зарплаты» за самую высокую оценку у спортсменов из России (55 тысяч долларов), США (37,5 тысяч долларов), Германии (22 тысячи долларов) и Канады (15 тысяч долларов).

Такая разница в цифрах между разными странами неспроста. Из-за низких результатов некоторых участников, государствам приходится повышать размер премий, чтобы стимулировать спортсменов на успехи и повышение статуса страны на Олимпиаде.

Но большинство медалистов участвует в Играх ради продвижения собственной карьеры. Участие, и тем более победа, помогает спортсмену обрести популярность, а награды они часто получают не в денежном эквиваленте, а в качестве недвижимости или машин.