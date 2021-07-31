Сколько получат спортсмены разных стран за победу в Олимпиаде
На первом месте по размеру денежного поощрения – спортсмены из Сингапура. За каждую золотую медаль государство выплатит участнику 1 миллион долларов. Следом идет Индонезия и Гонконг с выигрышем в 746 и 644 тысячи долларов соответственно, сообщает Sports.ru.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Picture-alliance
Самые крупные премии из стран бывшего Советского Союза ждут атлетов из Грузии, Казахстана и Азербайджана (322, 250 и 248 тысяч долларов).
Самые низкие «зарплаты» за самую высокую оценку у спортсменов из России (55 тысяч долларов), США (37,5 тысяч долларов), Германии (22 тысячи долларов) и Канады (15 тысяч долларов).
Такая разница в цифрах между разными странами неспроста. Из-за низких результатов некоторых участников, государствам приходится повышать размер премий, чтобы стимулировать спортсменов на успехи и повышение статуса страны на Олимпиаде.
Но большинство медалистов участвует в Играх ради продвижения собственной карьеры. Участие, и тем более победа, помогает спортсмену обрести популярность, а награды они часто получают не в денежном эквиваленте, а в качестве недвижимости или машин.
Фото и видео: Picture-alliance
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram