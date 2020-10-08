«Сколько папу ни корми, все равно на кухню смотрит»: дочь Асмус и Харламова рассказала о порядках в доме
Фото: www.instagram.com/garikkharlamov/?hl=ru
Гарик Харламов выложил в своем микроблоге очаровательное видео с маленькой дочкой Настей. На нем он разговаривает с девочкой и спрашивает ее, знает ли она пословицы.
Настя рассказала свою версию пословицы – «сколько папу не корми, все равно на кухню смотрит». Харламов отметил креативное мышление девочки.
Подписчики юмориста тоже отреагировали, и написали свои варианты, как бороться с такой ситуацией:
«Надо автоматический шлагбаум на кухню поставить. Всех пропускать, кроме папы», «Надо же, похожа и на маму, и на папу», «Ну, актриса, конечно. Гены. Хорошо отыгрывает постановку, уже в таком-то возрасте. Молодец», «Хахахахаха! «сколько папу не корми он всё равно на кухню смотрит». Дети, наверное, потому и смешные такие, потому что откровенно прямые;) они наше отражение», «Чудесная девочка. Прелесть. Мамина и папина».
Родители Насти, Гарик Харламов и Кристина Асмус сейчас ожидают развода. Несмотря на то, что их отношения спасти не удалось, оба отмечают, что решили сохранить дружбу и много общаться ради дочери.
Фото и видео: Instagram Гарика Харламова и Кристины Асмус
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!