«Сколько эмоций»: Елена Захарова вышла из декрета через 2 месяца после родов
42-летняя Елена Захарова решила не задерживаться в декрете и приняла участие в спектакле.
Поклонники давно просили Елену Захарову поскорее вернуться к работе в Театре Луны, и на днях она наконец это сделала — актриса приняла участие в спектакле «Ночь нежна». Об этом звезда рассказала в своем Instagram.
«Сколько эмоций!! Соскучилась по театру. Одна из первых моих ролей Розмэри Хойт, уже 22 года играю», — сообщила Елена.
В недавнем интервью молодая мама рассказала, кто помогает ей с маленькой дочкой. «Доверяю только своей маме, моему самому надежному человеку. Никаких нянь, я против них», — заявила Елена. Также она пообещала назвать имя малышки после крестин, которые состоятся в начале весны. Захарова пока хранит в секрете и своего нового возлюбленного, который, к слову, недавно сделал ей предложение руки и сердца.
Фото: Instagram
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