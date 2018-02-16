«Сколько эмоций»: Елена Захарова вышла из декрета через 2 месяца после родов

Поклонники давно просили Елену Захарову поскорее вернуться к работе в Театре Луны, и на днях она наконец это сделала — актриса приняла участие в спектакле «Ночь нежна». Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

«Сколько эмоций!! Соскучилась по театру. Одна из первых моих ролей Розмэри Хойт, уже 22 года играю», — сообщила Елена.