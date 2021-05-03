Сколько Анастасия Волочкова заплатила за отдых на Мальдивах с таинственным любимым
Фото: www.instagram.com/volochkova_art
45-летняя Анастасия Волочкова женщина непостоянная. Не успела она всем объявить о расставании с избранником, как несколько недель спустя, вновь вернула его к своим телу и душе и наслаждается временем с ним. О каждом моменте счастья артистка не забывает рассказывать подписчикам.
Сейчас Волочкова и ее Олег отдыхают на Мальдивах. Это место Анастасия любит больше остальных курортов. «Будто приехала к себе на дачу. Я прилетаю сюда, в этот рай два раза в год», — хвалится она в блоге.
Во сколько же обходится королеве шпагата отдых в райском месте с белоснежными пляжами и чистейшим океаном.
Анастасия с избранником отдыхают в том же месте, что и в прошлый раз. Во время разгула коронавируса и закрытых границ курорт предлагает солидные скидки на отдых. Так, сутки проживания в мае 2021 года обойдутся в 398 долларов за двоих. Таким образом, если предположить, что Анастасия и Олег будут отдыхать на Мальдивах 2 недели, то только за виллу на живописном острове они (или она?) заплатят от 5,57 тысячи долларов (от 417 тысяч рублей).
Учитывая, что Волочкова любит роскошь, которую «она заслужила», вероятно, что стоимость именно ее жилья на время отдыха будет выше.
Сайты, продающие туры на курорт, гласят: пятизвездочный курортный отель расположен на атолле Дхаалу. Здесь есть фитнес-центр, спа-салон, бар, ресторан и отдельный ресторан с блюдами по запросу. Особенно здесь нравится отдыхать парам, сообщают продавцы роскошных туров.
Стандартный ужин на две персоны в ресторане на Мальдивах в среднем обойдется в 250 долларов, без учета алкоголя (18,7 тысячи рублей). На Мальдивах можно найти алкоголь, цены на него кусаются, особенно в ресторана при отелях. Так, бутылка водки стоит 200-400 долларов (14,9-30 тысяч рублей). Вино — от 50 долларов (от 3,7 тысячи рублей).
Умножаем все на 14 дней пребывания в раю и получаем огромную сумму только за ужины — примерно 313 тысяч рублей. Обеды стоят дешевле, а завтраки входят в стоимость проживания. Таким образом, за еду парочка выложит не менее полумиллиона рублей. А учитывая, что, приезжая на Мальдивы, состоятельные граждане предпочитают ни в чем себе не отказывать и лакомиться дорогими морепродуктами, то получившуюся сумму легко можно множить на полтора.
Фото: www.instagram.com/volochkova_art
Самой дорогой статьей расхода в отдыхе является перелет. Вряд ли Анастасия Волочкова с любимым летели на Мальдивы в эконом-классе, поэтому в расчет берем стоимость билета в первом классе. В одну сторону на одного человека билет стоит 879 тысяч рублей зарубежными авиалиниями.
Итого, за самолет артистка с избранником заплатили порядка 3,5 млн рублей.
Получается, что только основные статьи расхода отдыха на Мальдивах потянули на 4,4 млн рублей. К этому наверняка нужно добавить походы по магазинам (в сториз Анастасия показывала местные торговые точки) и покупку сувениров. И сумма округляется минимум до 5 млн рублей.
Обращаясь к подписчикам Волочкова отметила, что и у нее и у любимого Олега есть возможность платить за такой шикарный отдых.
«Порадуйтесь за нас, если можете, конечно. Я заслужила своим трудом такую красоту», — в миллионный раз напомнила артистка.
Фото и видео: Instagram
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