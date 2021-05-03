Сколько Анастасия Волочкова заплатила за отдых на Мальдивах с таинственным любимым

45-летняя Анастасия Волочкова женщина непостоянная. Не успела она всем объявить о расставании с избранником, как несколько недель спустя, вновь вернула его к своим телу и душе и наслаждается временем с ним. О каждом моменте счастья артистка не забывает рассказывать подписчикам.

Сейчас Волочкова и ее Олег отдыхают на Мальдивах. Это место Анастасия любит больше остальных курортов. «Будто приехала к себе на дачу. Я прилетаю сюда, в этот рай два раза в год», — хвалится она в блоге.

Во сколько же обходится королеве шпагата отдых в райском месте с белоснежными пляжами и чистейшим океаном.