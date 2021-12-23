«Сказочная куколка»: Арзамасова показала волшебные кадры из новогодней фотосессии

Красавица-жена Ильи Авербуха решила подарить всем своим подписчикам новогоднее настроение за неделю до волшебного праздника, опубликовав не менее волшебные кадры со стилистической фотосессии, которую ей устроила целая команда специалистов.

На фото актриса выглядит так, словно сошла с рождественской открытки, что и поспешили отметить ее поклонники. «Красавица! Вы здесь похожи на героиню доброй сказки»; «Какая сказочная красота. Будто лесная фея с новогодней открытки из детства»; «Сказочная куколка», — принялись восторженно писать в комментариях под постом поклонники Лизы.

И действительно, плюшевый мишка, берет с брошью, роскошные локоны и невероятной красоты лес на фоне придают фотографии самое настоящее сказочное настроение. А сама стилистика так идеально подходит нежному образу Арзамасовой.