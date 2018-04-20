«Сказки Шахерезады»: полуобнаженная Анфиса Чехова поделилась провокационными снимками

«Анфиса, какая же вы красивая и такая женственно-сказочная!», «Ой какая милая талия мммм», «Талия это от природы! Красотка!!!», «Роскошная Анфиса», «Шалунья ! Игривая ! Легкая ! Очень красивая Женственная женщина», «Это Анфиса? Шикарная женщина», «Это просто космос! Вы лучшая», — поклонники в комментариях осыпали Анфису комплиментами.

А вам нравятся эти фотографии Анфисы Чеховой?

Фото: instagram