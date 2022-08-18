Сказке конец? Влад Топалов намекнул на красивый уход

Популярный исполнитель Влад Топалов не так давно стал отцом во второй раз. Телеведущая Регина Тодоренко в июле этого года родила еще одного сына, которого счастливые родители решили назвать Мир. Казалось бы, можно выдохнуть и полностью посвятить себя семье, но не тут-то было.

Накануне певец озадачил поклонников неоднозначным сообщением в своем микроблоге. Бывший участник группы Smash!! намекнул на красивый уход вне зависимости от того, откуда и от кого приходится уходить. Фанаты тут же предположили, что таким образом исполнитель мог намекнуть на проблемы в отношениях.

«Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. Дела не идущие бросать. Даже от посредственности уходить», — высказался Влад Топалов и добавил, что сейчас очень важно ценить свое время. Он считает, что лучше «поспать, поесть или посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину…», чем бесцельно тратить драгоценные минуты.