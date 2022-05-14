Сказке конец: Лянка Грыу рассталась с мужем после 12 лет брака

Еще недавно Лянка Грыу рассказывала журналистам, каких сил и нервов ей стоило поставить на ноги единственного сына, которому поставили диагноз «аутизм». Супругам пришлось даже переехать за границу, чтобы обеспечить наследнику определенный уход и лечение.

К сожалению, влюбленным не удалось за всеми текущими проблемами сохранить самое главное — свои чувства.

«В чужой стране, когда ребенку нужна поддержка и внимание, личные проблемы отходят на второй план. Мы с Мишей понимали, что это испытание нам просто нужно пройти. Видимо, нам чего-то не хватило, чтобы дальше двигаться как семья. При этом мы находимся в отличных отношениях, в том числе и творческих. Михаил является режиссером «Теста на беременность», где я играю одну из ролей. Развод — болезненное решение для любого человека. Но нам хватило любви и уважения друг к другу, чтобы расстаться без обид», — призналась актриса в интервью Womanhit и добавила, что самым трудным для нее было — рассказать обо всем сыну. Но в итоге наследник звездной пары все понял и принял этот факт.