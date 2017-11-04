Сказке конец? Илью Глинникова и Екатерину Никулину заподозрили в разрыве отношений
Пятый сезон шоу «Холостяк» приковал к себе огромное внимание телезрителей — потенциальные невесты боролись за руку и сердце звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова. В непростой борьбе победу одержала 22-летняя модель Екатерина Никулина. После окончания проекта победительница переехала к актеру, а через некоторое время похвасталась помолвочным кольцом.
Тем не менее, сегодня пользователи Сети обсуждают предполагаемое расставание пары. Влюбленные, которые и так не часто баловали своих фолловеров Instagram совместными снимками, перестали выкладывать свежие кадры. Более того, на новых фотографиях Екатерины подписчики не увидели «то самое» кольцо.
Первые вопросы о разрыве появились в комментариях к публикациям в Instagram: «Расстались что ли ???(», «Кольца нет, может и разбежались», «Вот и закончилась сказка…».
Напомним, некоторое время назад стало известно о госпитализации Ильи Глинникова. По информации СМИ со ссылкой на родственников актера, влюбленная пара поссорилась, в результате чего Екатерина разбила избраннику лицо. Однако, Илья и Екатерина опровергли появившиеся слухи: «Дорогой социум, хватит уже; шоу давно закончилось и в шоу-бизнесе нам не место. Нет такой цели. Мы обычные люди — и у Нас все хорошо. Посылаю Вам воздушный поцелуй и Добра каждому в Душу. Перестаньте вести этот каламбур вокруг Нас».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram