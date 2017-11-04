Пользователи Сети предполагают, что пара распалась.

Пятый сезон шоу «Холостяк» приковал к себе огромное внимание телезрителей — потенциальные невесты боролись за руку и сердце звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова. В непростой борьбе победу одержала 22-летняя модель Екатерина Никулина. После окончания проекта победительница переехала к актеру, а через некоторое время похвасталась помолвочным кольцом.

Тем не менее, сегодня пользователи Сети обсуждают предполагаемое расставание пары. Влюбленные, которые и так не часто баловали своих фолловеров Instagram совместными снимками, перестали выкладывать свежие кадры. Более того, на новых фотографиях Екатерины подписчики не увидели «то самое» кольцо.