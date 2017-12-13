«Сказка, которой хочется делиться снова и снова»: Сергей Жуков опубликовал новые свадебные фото
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Этим летом 41-летний Сергей Жуков обвенчался с 32-летней Региной Бурд. А на днях певец показал несколько нежных снимков из свадебной фотосессии.
Солист популярной в нулевых группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и экс-участница группы «Сливки» Регина Бурд счастливы в браке уже 10 лет. Однако обвенчаться супруги решили только недавно — 27 июля этого года.
Таинство прошло в Москве, а сразу после него влюбленные улетели в Италию на озеро Комо, где устроили торжественный прием гостей и «атмосферную» фотосессию вдвоем и с детьми.
Сегодня Сергей решил поделиться с подписчиками своего Instagram новыми свадебными снимками, а также коротким видеороликом, на котором запечатлен трогательный момент — он и Регина, а также маленькие Ника, Энджел и Мирон выпускают из рук белых голубей. Певец признался, что этот день запомнился ему как необычайно светлый и счастливый.