Этим летом 41-летний Сергей Жуков обвенчался с 32-летней Региной Бурд. А на днях певец показал несколько нежных снимков из свадебной фотосессии.

Солист популярной в нулевых группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и экс-участница группы «Сливки» Регина Бурд счастливы в браке уже 10 лет. Однако обвенчаться супруги решили только недавно — 27 июля этого года.

Таинство прошло в Москве, а сразу после него влюбленные улетели в Италию на озеро Комо, где устроили торжественный прием гостей и «атмосферную» фотосессию вдвоем и с детьми.