«Скажите: сыр!» Галина Боб поделилась трогательным видео с родными мужа

Брак этой пары счастливый и успешный. Супруги часто снимают смешные видеоролики вместе, поддерживают друг друга, с любовью относятся к родственникам и часто отмечают праздники в большом кругу близких людей. Несколько часов назад Галина Боб поделилась с поклонниками фото с сестрами мужа и подписала: «Приехали в гости Сережины сестры Олечка и Людочка». Видно, что семья в таком составе очень счастлива проводить время. К слову, сестры Сергея Корягина очень похожи на брата.

Такое позитивное отношение и уважение породили в паре гармонию и любовь. По словам Галины Боб, ее чувства к Сергею за 10 лет окрепли и стали сильнее: «Люблю ли я своего мужа так же, как 10 лет назад? Нет, конечно! Нужно умножить то мое чувство как минимум на три, и тогда будет ближе».