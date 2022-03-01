«Скажите: сыр!» Галина Боб поделилась трогательным видео с родными мужа
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Фото: Instagram @galabob
37-летняя Галина Боб уже 8 лет замужем за режиссером Сергеем Корягиным, который снял ситком «Деффчонки». Благодаря сериалу Галина обрела не только лучших подруг, но и любимого человека. Несмотря на разницу в возрасте (18 лет), пара начала встречаться еще в 2012 году, а уже спустя 2 года сыграла свадьбу. По словам актрисы, именно она расшевелила мужа и подтолкнула на предложение руки и сердца. «Я всегда хотела замуж, но у меня в мыслях не было заключать, к примеру, с мужем брачный контракт или договор. Он был нерешителен. Когда мы познакомились, то я сразу знала, что он попал. У него не было шансов. Я сама ему предложила сыграть свадьбу», — рассказала Галина Боб. Об этом сообщает «Рамблер».
Брак этой пары счастливый и успешный. Супруги часто снимают смешные видеоролики вместе, поддерживают друг друга, с любовью относятся к родственникам и часто отмечают праздники в большом кругу близких людей. Несколько часов назад Галина Боб поделилась с поклонниками фото с сестрами мужа и подписала: «Приехали в гости Сережины сестры Олечка и Людочка». Видно, что семья в таком составе очень счастлива проводить время. К слову, сестры Сергея Корягина очень похожи на брата.
Такое позитивное отношение и уважение породили в паре гармонию и любовь. По словам Галины Боб, ее чувства к Сергею за 10 лет окрепли и стали сильнее: «Люблю ли я своего мужа так же, как 10 лет назад? Нет, конечно! Нужно умножить то мое чувство как минимум на три, и тогда будет ближе».
Фото и видео: Instagram, Passion.ru