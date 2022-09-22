Сказала, как отрезала: Лера Кудрявцева сделала громкое заявление

Вслед за своим сыном Лера Кудрявцева высказалась после объявления о частичной мобилизации. В своем микроблоге знаменитость поделилась воспоминаниями о том, как ей удалось пережить 90-е годы, как ее выкидывали из машины в лесополосе и прочие ужасы.

После того, как стало известно о частичной мобилизации в России, телеведущая связалась со старшим сыном Жаном, который может оказаться в числе тех, кому придется отправиться в военкомат. 32-летний наследник поспешил успокоить свою звездную маму: «Надо значит надо».

«Не хочу писать но, но придется. Но… Меня лично не спрашивали, чего я хочу. Я живу в России и если уж понадобиться пойти бабам на фронт. Пойду», –поддержала позицию своего сына телеведущая.