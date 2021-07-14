Скарлетт Йоханссон впервые рассказала о тайной свадьбе: «Сдали тесты на ковид 100 тысяч раз»

Церемония состоялась в октябре 2020 года в нью-йоркском доме Скарлетт. На праздник, несмотря на пандемию, приехало множество родственников, в том числе и пожилых.

«Мы были рады собраться вместе, ведь не виделись уже давно. Мы предприняли все меры безопасности. Все сдали тесты на коронавирус по 100 тысяч раз», — призналась Йоханссон.

Все гости получили маски с надписями «Jost 2020». «Праздник был маленьким и интимным, но прекрасным», — добавила она.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост сообщили о помолвке в 2019-м, через два года после начала их романа. Актриса уже дважды была замужем. Первым супругом стал актер Райан Рейнолдс, а вторым — журналист Ромен Дориак, от которого Скарлетт родила дочь.