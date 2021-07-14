Скарлетт Йоханссон впервые рассказала о тайной свадьбе: «Сдали тесты на ковид 100 тысяч раз»
Скарлет Йоханссон в последнее время ведет максимально скрытный образ жизни. Близкие к актрисе и ее супругу Колину Джосту сообщили, что они в ближайшее время ждут появления ребенка. Актриса даже перестала выходить на прогулку с любимыми собаками, чтобы не попадаться на глаза публике.
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Фото: East News
Но во время шоу Late Night с Сетом Мейерсом 36-летняя актриса разоткровенничалась о личном и впервые рассказала о своей тайной свадьбе с Джостом.
Церемония состоялась в октябре 2020 года в нью-йоркском доме Скарлетт. На праздник, несмотря на пандемию, приехало множество родственников, в том числе и пожилых.
«Мы были рады собраться вместе, ведь не виделись уже давно. Мы предприняли все меры безопасности. Все сдали тесты на коронавирус по 100 тысяч раз», — призналась Йоханссон.
Все гости получили маски с надписями «Jost 2020». «Праздник был маленьким и интимным, но прекрасным», — добавила она.
Скарлетт Йоханссон и Колин Джост сообщили о помолвке в 2019-м, через два года после начала их романа. Актриса уже дважды была замужем. Первым супругом стал актер Райан Рейнолдс, а вторым — журналист Ромен Дориак, от которого Скарлетт родила дочь.
Фото: East News, Getty Images
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