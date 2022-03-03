Скарлетт Йоханссон призналась, почему до последнего молчала о беременности

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон дважды была в положении. За это трогательное для каждой женщины время она осознала, насколько сильное давление может оказывать общество со своими советами и упреками.

У Скарлетт подрастает 7-летняя дочь от предыдущего брака, а в августе прошлого года она родила сына Космо. Кинозвезда старалась скрывать свое положение от «язвительных языков», но все равно получила огромное количество «мамских» советов и упреков и посему оценила это время как испытание. Актриса понимала, что из-за ее публичности избежать этого просто невозможно, однако злые комментаторы все равно портили ей настроение.