Скарлетт Йоханссон призналась, почему до последнего молчала о беременности
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Фото: Global Look Press
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон дважды была в положении. За это трогательное для каждой женщины время она осознала, насколько сильное давление может оказывать общество со своими советами и упреками.
У Скарлетт подрастает 7-летняя дочь от предыдущего брака, а в августе прошлого года она родила сына Космо. Кинозвезда старалась скрывать свое положение от «язвительных языков», но все равно получила огромное количество «мамских» советов и упреков и посему оценила это время как испытание. Актриса понимала, что из-за ее публичности избежать этого просто невозможно, однако злые комментаторы все равно портили ей настроение.
«Когда была беременна своим сыном, я поняла: забавно, как много ярлыков люди навешивают на тебя, когда ты в положении, — свои надежды, свои суждения или желания, многое из этого навязывают беременным женщинам», — поделилась с Vanity Fair Йоханссон. Скарлетт пыталась защитить себя, когда вынашивала Космо, от нежелательных комментариев в по поводу ее внешнего вида. Однако ее осуждали не только люди из интернета, но и из близкого окружения. По словам актрисы, даже близкая подруга отреагировала на новость достаточно странно: «Вот черт. Отлично, но не отлично».
Скарлетт пожаловалась, что единицы из друзей были искренне рады трепетной новости. Звезда благодарит это непростое время и сына за то, что поняла, кто действительно может называться ее другом. Также актриса подчеркнула, что больше всего ее поражала недоброжелательная оценка ее тела со стороны женщин: «Ты ждешь этого от мужчин, но не от женщин».
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru