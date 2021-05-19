Скандалы и фотосессии: что делают звездные будущие мамы во время беременности

Большинство будущих мам — как среди обычных женщин, так и среди селебрити — во время беременности хотят побыть наедине с собой, посвятить себя ожиданию малыша. Кое-кто даже отказался от продолжения карьеры — Жанна Фриске, например, во время долгожданной беременности никому не говорила о ней и хотела обрести гармонию с собой, вспоминает ее коллега Юлия Ковальчук.

Однако быть звездой, значит, быть в центре внимания, и если надолго уйти из поля зрения поклонников, можно легко потерять рейтинги и свои достижения.

Некоторые будущие мамы поднесли свою беременность красиво и с удовольствием делились радостными новостями с поклонниками. Например, Кети Топурия представила трогательный животик в своем новом клипе, который сняла во время беременности, а Наталья Подольская делилась новостями в своем блоге, пока была в положении.

Лена Перминова, которая стала мамой совсем недавно, создала очень притягательный образ стильной будущей мамы, которая в полной гармонии с самой собой. От работы на время беременности она до конца не отказалась и появилась в нескольких рекламных кампаниях.