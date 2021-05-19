Скандалы и фотосессии: что делают звездные будущие мамы во время беременности
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lenaperminova
Большинство будущих мам — как среди обычных женщин, так и среди селебрити — во время беременности хотят побыть наедине с собой, посвятить себя ожиданию малыша. Кое-кто даже отказался от продолжения карьеры — Жанна Фриске, например, во время долгожданной беременности никому не говорила о ней и хотела обрести гармонию с собой, вспоминает ее коллега Юлия Ковальчук.
Однако быть звездой, значит, быть в центре внимания, и если надолго уйти из поля зрения поклонников, можно легко потерять рейтинги и свои достижения.
Некоторые будущие мамы поднесли свою беременность красиво и с удовольствием делились радостными новостями с поклонниками. Например, Кети Топурия представила трогательный животик в своем новом клипе, который сняла во время беременности, а Наталья Подольская делилась новостями в своем блоге, пока была в положении.
Лена Перминова, которая стала мамой совсем недавно, создала очень притягательный образ стильной будущей мамы, которая в полной гармонии с самой собой. От работы на время беременности она до конца не отказалась и появилась в нескольких рекламных кампаниях.
Альбина Джанабаева и Алекса не стали рассказывать о беременности практически до самых родов. После рождения дочерей обе певицы, однако, с удовольствием выкладывают события из первых дней жизни своих малюток. Так, Алекса, например, показала крестины дочери, а заодно прокомментировала причину, по которой, судя по всему, не стала рассказывать о беременности до последнего, — певицу резко осудили многие поклонники за то, что отец ее дочери ушел к ней, оставив беременную жену. Хотя сама Алекса полагает, что ее вины в этом нет, а бывшая жена просто хочет, чтобы ее пожалели, обвинительные комментарии продолжают появляться.
Меган Маркл, которая успела пережить выкидыш после рождения первого ребенка, необычно подошла к беременности. Вместо того, чтобы мирно готовиться к рождению дочери в США, Меган вместе с супругом принцем Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри, которое вызвало серьезный общественный резонанс. Многие осудили такое поведение — поклонники Меган решили, что лучше не привлекать к себе новый негатив в таком положении.
Судя по следующим интервью, Меган тоже так решила и не говорила ничего провокационного, чего не скажешь про принца Гарри, который успел осудить воспитание детей в королевской семье.
Беременная Юлианна Караулова тоже решила привлечь к себе внимание. О беременности она сообщила на последних сроках, а позже удивила подписчиков откровенной фотосессией. Такой креатив поняли не все, и позже Юлианна удалила пост.
Лиза Арзамасова, которая не так давно стала официальной женой Ильи Авербуха, тоже рассказала о беременности, опубликовав трогательное видео и добавив, что все скоро все равно узнают. Однако в декрет молодая актриса пока не собирается и продолжает радовать поклонников спектаклями и атмосферными фотосессиями.
Фото: Instagram Кети Топурии, Юлианны Карауловой, Лены Перминовой, Алексы, Gloibal Look Press
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