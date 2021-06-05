Скандальный развод: дочь олигарха Мария Чигиринская рассталась с мужем
На момент свадьбы дочери Российского олигарха Александра Чигиринского Марии было всего 18 лет. Влюбленные роскошно отметили торжество, стоимостью около 100 миллионов рублей. На празднике выступали друзья бизнесмена: Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Максим Галкин и другие.
Спустя некоторое время после свадьбы у молодоженов родилась дочь. Полгода назад Мария сообщила о рождении второго ребенка. Через месяц после этого стало известно, что супруги решили расстаться, сообщает Super.ru.
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Фото: @masha_chigirinskaya/Instagram
Оказалось, что пара рассталась на не совсем дружеской ноте. Молодой супруг, как оказалось, совсем не готов и не хотел становиться отцом. Поэтому, практически не принимал участие в воспитании дочери.
Влиятельная семья девушки также была не довольна зятем, который роскошно жил на их деньги и ни в чем себе не отказывал. Помимо этого, Симон не раз был замечен в компании девушек и открыто флиртовал с ними даже в присутствии жены.
На данный момент бывшие возлюбленные не живут вместе, а девушка воспитывает двоих детей одна. Симон же, по слухам, переехал в дом к своим родителям и без поддержки семьи Марии находится в затруднительном финансовом положении.
Фото и видео: @masha_chigirinskaya/Instagram
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