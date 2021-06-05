Скандальный развод: дочь олигарха Мария Чигиринская рассталась с мужем

На момент свадьбы дочери Российского олигарха Александра Чигиринского Марии было всего 18 лет. Влюбленные роскошно отметили торжество, стоимостью около 100 миллионов рублей. На празднике выступали друзья бизнесмена: Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Максим Галкин и другие.

Спустя некоторое время после свадьбы у молодоженов родилась дочь. Полгода назад Мария сообщила о рождении второго ребенка. Через месяц после этого стало известно, что супруги решили расстаться, сообщает Super.ru.