Скандальный психолог заявила, что Собчак намеренно унизила Ивлееву во время интервью

Вероника Степанова, Instagram-психолог, известная своими критическими и провокационными замечаниями, снова уколола Ксению Собчак, обвинив ее в неуверенности в себе.

Поводом для этого стало интервью с Анастасией Ивлеевой, которая не смогла вспомнить многие вещи из школьной программы. А по мнению Вероники Степановой, вопросы здесь нужно задавать Собчак.

«Человек, когда даёт интервью, находится в стрессовой ситуации. И вот так вот на раз-два что-то вспомнить, что ты не удерживаешь в своей голове... Это не значит, что Ивлеева совершенно дуболобная, что она не училась в школе - заявила Степанова. - Она это знает, но она этим не пользуется, она не удерживает это в голове. Но ты если этим не пользуешься, так ты это и не помнишь. Я не могу вспомнить, в каком году я родила своих детей. Я не помню, когда дни рождения у моих подруг, у мамы. Я этим сегодня здесь и теперь не пользуюсь», – считает психолог.