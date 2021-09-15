Скандальный психолог заявила, что Собчак намеренно унизила Ивлееву во время интервью
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @veronik20011
Вероника Степанова, Instagram-психолог, известная своими критическими и провокационными замечаниями, снова уколола Ксению Собчак, обвинив ее в неуверенности в себе.
Поводом для этого стало интервью с Анастасией Ивлеевой, которая не смогла вспомнить многие вещи из школьной программы. А по мнению Вероники Степановой, вопросы здесь нужно задавать Собчак.
«Человек, когда даёт интервью, находится в стрессовой ситуации. И вот так вот на раз-два что-то вспомнить, что ты не удерживаешь в своей голове... Это не значит, что Ивлеева совершенно дуболобная, что она не училась в школе - заявила Степанова. - Она это знает, но она этим не пользуется, она не удерживает это в голове. Но ты если этим не пользуешься, так ты это и не помнишь. Я не могу вспомнить, в каком году я родила своих детей. Я не помню, когда дни рождения у моих подруг, у мамы. Я этим сегодня здесь и теперь не пользуюсь», – считает психолог.
Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда вероника Степанова поддевает телеведущую. Ранее она упрекнула ее за то, что та выбирает себе исключительно богатых подруг. В своем Instagram она ведет блог, в котором поднимает весьма провокационные темы.
«Когда я беру какой-то медицинский ролик, скажем, про обсессивно-компульсивное расстройство, вместе с этим нужно что-то для подогрева, ярких чувств, эпатажности. Ты эту приправочку добавляешь, и зритель смотрит. Увлечение генитальной тематикой — это подростковщина, которая никак не перерастает, это веселит, хочется наступить на эти границы, хочется проверить общество на реакцию, и ты получаешь обратную волну в виде комментариев и просмотров».
Фото: Instagram