Скандальный актер Валерий Николаев добровольно лег в психиатрическую лечебницу

11 февраля 56-летний Валерий Николаев угодил в СИЗО на 15 суток. Его задержали за пьяное вождение, а также за отсутствие водительских прав. Пока актер находился в приемнике, он успел поссориться с сокамерником. По словам Николаева, злоумышленник плеснул в него кипятком. В ходе медицинского обследования никаких ожогов обнаружено не было, зато обнаружили кое-что другое.

Выяснилось, что у звезды сериала «День рождения Буржуя» серьезные психологические проблемы. Врачи диагностировали у Валерия биполярное расстройство. По словам его супруги, симптомы начали проявляться уже давно. У Николаева была мания преследования, сообщает «Комсомольская правда». Он часто надевал темные очки и кепку, вел себя подозрительно и предпочитал разговаривать шепотом.