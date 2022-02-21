Скандальный актер Валерий Николаев добровольно лег в психиатрическую лечебницу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
11 февраля 56-летний Валерий Николаев угодил в СИЗО на 15 суток. Его задержали за пьяное вождение, а также за отсутствие водительских прав. Пока актер находился в приемнике, он успел поссориться с сокамерником. По словам Николаева, злоумышленник плеснул в него кипятком. В ходе медицинского обследования никаких ожогов обнаружено не было, зато обнаружили кое-что другое.
Выяснилось, что у звезды сериала «День рождения Буржуя» серьезные психологические проблемы. Врачи диагностировали у Валерия биполярное расстройство. По словам его супруги, симптомы начали проявляться уже давно. У Николаева была мания преследования, сообщает «Комсомольская правда». Он часто надевал темные очки и кепку, вел себя подозрительно и предпочитал разговаривать шепотом.
Макс Светский/ Passion.ru
Проблема усугубилась, когда умерли родители Валерия Николаева. Видимо, для него это было сильным ударом и психика не выдержала. Актер начал злоупотреблять алкоголем. Признаки психического расстройства воспринимались окружающими как пьяные выходки.
Теперь Валерию предстоит пройти курс лечения в клинике. После задержания актера его жена и ребенок оказались в трудном положении. Они остались практически без средств к существованию. К тому же на их плечи лег кредит Николаева. Коллеги артиста объявили сбор средств для помощи его семье.
Фото и видео: Global Look Press, Russian Look, Макс Светский/ Passion.ru